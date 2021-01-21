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أخبار العالم

الوباء بات مجتمعيا.. مسئول لبناني يحذر من استثناءات في الإغلاق العام

الخميس 21/يناير/2021 - 10:02 ص
فيروس كورونا المستجد
فيروس كورونا المستجد
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أمينة الدسوقى
وصف رئيس لجنة الصحة النيابية الدكتور عاصم عراجي الوضع الصحي بالكارثي، لافتًا إلى انه ضد اي استثناءات في التمديد الجديد للإقفال العام .

واكد عراجي وفقا لما نشرته صوت لبنان وجوب تطبيق الاجراءات بشكل صارم جدًا ولا سيما في المطار لأنه نقطة حساسة، مشيرا إلى وجوب ضبط المعابر غير الشرعية الأمر الذي يمكن أن يخفف من تفشي كورونا بالرغم من أنه بات مجتمعيًا.

وأشار عراجي إلى احتمال أن تكون السلالة البريطانية موجودة بشكل كبير نظرًا للتفشي الوبائي الكبير.

وكان البنك الدولي وافق على إعادة تخصيص 34 مليون دولار لدعم جهود التطعيم في لبنان الذي يكافح لاحتواء جائحة فيروس كورونا، وذلك في أول خطوة من هذا القبيل من جانب البنك.

وقال رئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، في بيان: "توفير لقاحات ضد كوفيد-19 بشكل عادل وواسع وسريع أمر بالغ الأهمية لحماية الأرواح ودعم التعافي الاقتصادي".

وجاء في بيان البنك الدولي، إن قرار اتاحة الأموال جاء في أعقاب جهود السلطات اللبنانية لإجراء تقييم لمدى استعداد البلاد لعملية توزيع اللقاح وإنشاء لجنة وطنية للقاحات وإعداد مشروع الخطة الوطنية للتطعيم، بما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية.
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