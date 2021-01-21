وائل الإبراشي يواصل تصدر التريند بعد أيام من شائعة وفاته بفيروس كورونا

وطمأنت الصفحة الرسمية للإعلامي وائل الإبراشي، عبر موقع "فيس بوك"، الجمهور والمتابعين على حالته الصحية، مشيرة إلى أنه في حالة استقرار وتستجيب للتحسن، كما طالبت بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والمغلوطة.





وتواصل الدكتور طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، مع الإعلامي وائل الإبراشي منذ قليل، وأكد له أنه بصحة جيدة وفي انتظار إجراء المسحة القادمة للتأكد من تعافيه من فيروس كورونا.





وأكد نقيب الإعلاميين، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه تواصل هاتفيًا منذ قليل مع الإعلامى وائل الإبراشى، وأكد له أنه بصحة جيدة، ويتابع حاليًا الأخبار من خلال التليفزيون، وأبلغه أن يطمئن جمهوره على حالته الصحية، مؤكدًا أنه في انتظار عمل المسحة القادمة، وهو في تحسن مستمر.