قرارات مهمة من النيابة في واقعة اغتصاب ربة منزل بالإسكندرية

أصدرت نيابة المنتزة ثالث بالإسكندرية عددًا من القرارات في قضية اغتصاب ربة منزل بمنطقة شارع 45، شرق المحافظة، حيث قررت النيابة حبس المتهمين، وهم ثلاثة عاطلين مسجلين خطر، أربعة أيام على ذمة التحقيق.





حيث وجهت النيابة للمتهمين، عددًا من الاتهامات، الخطف والاغتصاب تحت تهديد السلاح والشروع في سرقة المجني عليها بالإكراه، وحيازة أسلحة بيضاء.





كما قررت النيابة عرض المجنى عليها على الطب الشرعي، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها، ومعاينة السيارة التي كانت تستقلها المجنى عليها.





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وتبدأ أحداث القضية عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من قسم شرطة المنتزة ثالث، حول اختطاف ربة منزل، بطريق 45 الدولي الساحلي، أثناء تواجدها بصحبة أحد أقاربها.





وعلي الفور، بدأ ضباط مباحث القسم بالبحث والتحري عن المجني عليها، وعن مكانها وبسؤال قريبها عن الواقعة، قال إنه كان يقوم بتوصيلها، وأثناء وجودهما بالطريق الدولي الساحلي بشارع 45، فوجئ بثلاثة أشخاص يستوقفونه، وضربوه، وخطفوه قريبته إلى داخل الزراعات المتاخمة للطريق.

وتمكن فريق البحث الجنائي المكون من ظباط القسم، من تحديد هوية أحد المتهمين، بعدما نجحت المجني عليها في إرسال رسالة من هاتفه إلى والدتها حيث تم تحديد مكانهم، وألقي القبض عليهم، وهم شعبان.ر، 24 سنة، بائع متجول، ومحمد .ح، 32 سنة، عاطل، وحسين.ع، 25 سنة بائع خضار، وجميعهم مسجلين خطر.

وبعد العثور على المجني عليها، قررت أن المتهمين أشهروا الأسلحة البيضاء في وجهها وفي وجه قريبها، واحدثوا به بعض الإصابات، واقتادوها تحت تهديد السلاح إلى أحد العشش داخل الزراعات المجاورة للطريق الدولي، وتناوبوا اغتصابها رغما عنها.





وقررت أنها نجحت في إرسال رسالة إلى والدتهم بعد أن خدعتهم وأوهمتهم بضرورة إرسال رسالة إلى والدتها، وقالت لها إن سائق توكتوك اختطفها.





وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأصدرت القرارات المذكورة.