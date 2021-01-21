ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مجلس النواب يوافق على تمديد حالة الطوارئ 3 أشهر

الخميس 21/يناير/2021 - 11:24 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، "وقوفا" على تلقي كتاب رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنجاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى تبدأ من الأحد 24 يناير الجاري.

وتنص المادة الأولى بتمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق 24 يناير 2021.

ونصت المادة الثانية من القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية مساء اليوم بأن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.

ووفقا للمادة الثالثة من القرار يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.

ووفقا للمادة الرابعة يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لاحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حظر وتعطيل وتأجيل.. 15 إجراء قد تتخذها الحكومة بعد طفرة إصابات كورونا

الطوارئ الصحية لن ترحم أحدا.. حبس فوري وغرامة 4 آلاف جنيه لمخالفي كورونا

غرامة وحبس وأشغال شاقة.. ماذا ينتظر المخالفين في رأس السنة؟

غرامة فورية من الأحد المقبل.. دليلك الكامل لعقوبات مخالفي إجراءات كورونا

بعد تطبيق غرامة الـ 50 جنيها .. ننشر عقوبات المخالفين لإجراءات كورونا

ترشيحاتنا

قرارات مهمة من النيابة في واقعة اغتصاب ربة منزل بالإسكندرية

في ذكرى رحيله.. سر حفظ فاروق نجيب للقرآن الكريم رغم ديانته المسيحية ونهايته المأساوية

أخبار الرياضة.. ميدو: الكرة المصرية استشهدت.. مدرب أجنبي جديد للإسماعيلي خلال ساعات.. شوبير يفتح النار من جديد

مصطفى فتحى يتعهد لجمهور الأبيض: سأعود إلى الزمالك

في ذكرى عيد ميلاده.. عدد زيجات نجيب الريحاني وقصة حب عنيفة.. الديانة كانت عائقا في استمرارها

وهذا ترتيبه عالميا.. الدوري المصري يتصدر قائمة الأقوى عربيا وأفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لبنان تكتسي بالأبيض.. الجليد سيد الموقف من أعلى القمم إلى فقش الموج.. صور

تكلفة الشحنة الواحدة لسيارة شركة النصر الكهربائية الجديدة E70.. صور

تبدأ من 297 ألف جنيه.. مواصفات وأسعار رينو ميجان موديل 2021.. صور