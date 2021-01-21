عبر فيلم وثائقي.. الأهلي يكشف سر «القاضية ممكن» غدا

انتهت إدارة الأهلي من توثيق اللقب الأفريقي التاسع في فيديو جديد سوف يتم عرضه لأول مرة مساء غدً، الجمعة، عبر الحسابات الرسمية للقلعة الحمراء على مواقع التواصل الإجتماعي والموقع الرسمي وقناة النادي.









وقامت إدارة الإعلام بالأهلي بعمل فيلم وثائقي بعنوان "سر التاسعة" عن لقب دوري أبطال أفريقيا الأخير الذي حققه الفريق الأحمر على حساب الزمالك في نهائي القرن 27 نوفمبر الماضي.









ويكشف لاعبو الأهلي وجهازهم الفني في الفيلم الوثائقي عن سر «القاضية ممكن»، وكيف نجح الأهلي في عبور جميع المباريات من الدور التمهيدي حتى حسم اللقب التاسع بالضربة القاضية لمحمد مجدي أفشة.







