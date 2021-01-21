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اقتصاد

5 سلع مقترحة.. بحث احتياجات السودان الاستيرادية خلال معرض الخرطوم الدولى

الخميس 21/يناير/2021 - 12:36 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
تشارك مصر فى معرض الخرطوم الدولى خلال الفترة من 21 حتى 28 يناير الجارى، والذى يعتبر فرصة واعدة لعقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال فى الجانبين والذى يتم خلالها إجراء تعاقدات تجارية لتبادل السلع وزيادة الصادرات المصرية إلى هناك، وطالب الجانب السودانى مرارا التعاقد على الكثير من السلع المصرية المطلوبة فى السوق السودانى خلال الفترة الماضية إلا أن أزمة تفشى كورونا عطلت الكثير من اللقاءات والتى سينجح المعرض فى تحقيقها ومن أهمها :


1- الأجهزة الكهربائية.

2- الملابس الجاهزة.

3- الجلود ومنتجاتها.

4 -الأدوية.

5 -سكر ومنتجات سكرية. 

 

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كما تستورد السودان الكثير من السلع الغذائية من الصناعات الغذائية ومنها، السكر بقيمة 15 مليون دولار، وخمائر بقيمة 8 مليون دولار، بسكويت ومحضرات من الحبوب بقيمة 5.5 مليون دولار، مركزات لصناعة الكولا بقيمة 5 مليون دولار، لبنا بقيمة 4 مليون دولار،  شيكولاته بقيمة 3.8 مليون دولار، دقيق قمح بقيمة 3.8 مليون دولار، تبغ مصنع 2.2 مليون دولار، بالاضافة إلى حلوى جافة بقيمة 2 مليون دولار.  
 
وتشهد العلاقات التجارية المصرية السودانية تحسنا خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد رفع اسم السودان من قوائم الدول الراعية للإرهاب، وتكثف مكاتب التمثيل التجارى جهودها لمعرفة أهم السلع التى يطلبها السوق السودانى لدعم وزيادة الصادرات المصرية إليها، هذا بالإضافة إلى الحديث عن إقامة مركز تجارى هناك لبيع المنتجات المصرية التى يطلبها المستهلك السودانى من مصر، وهناك عدد من السلع المصرية التى طالب بها الجانب السودانى لاستيرادها من مصر. 
 
وآثرت أزمة كورونا على تعطل وصول وفد سودانى كان مقرر زيارته إلى مصر خلال شهر ديسمبر من العام الماضى 2020 والذى استهدف التعاقد على استيراد عدد من السلع المصرية وأهمها الأجهزة الكهربائية والغذائية، وبعد ترتيب لقاءات مع  10 شركات مصرية منتجة للأجهزة الكهربائية لعقد اجتماعات ثنائية مع الوفد السودانى توقفت زيارة الوفد بسبب تفشى الموجة الثانية من فيروس كورونا وإغلاق عدد من الأسواق التجارية حول العالم . 
 
وتشارك مصر كضيف شرف المعرض على جناح تبلغ مساحته 468 متر مربع خلال الفترة من 21 وحتى 28 يناير الجارى. 

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