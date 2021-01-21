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أخبار العالم

التحالف الدولي ومفوضية حقوق الإنسان: تفجيرا بغداد مؤشر على عودة الإرهاب

الخميس 21/يناير/2021 - 01:08 م
التحالف الدولي ومفوضية
التحالف الدولي ومفوضية حقوق الإنسان يعلقان على تفجيري بغداد
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قسم الخارجي
أكد التحالف الدولي في العراق، الخميس، مواصلة دعم الحكومة العراقية لتحقيق الاستقرار، وذلك ردًا على التفجير المزدوج الذي استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد.

ووفقا لصحيفة "دجلة" العراقية، أدان المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق واين ماروتو، اليوم الخميس، الهجوم الانتحاري في بغداد والذي راح ضحيته 28 قتيلا و73 جريحا.

وقال ماروتو إن "الهجوم في بغداد هو مثال آخر على قيام الإرهابيين بقتل العراقيين وإيذاء الساعين للسلام".

 وأضاف ماروتو "يؤكد دعم التحالف الدولي المتواصل للحكومة العراقية في مسعاها لتحقيق الاستقرار والأمن".

وبدورها، اعتبر عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي ‏تفجيري ساحة الطيران مؤشرًا لعودة الإرهاب من جديد باستهداف مركز العاصمة بعد أن كان يستهدف المناطق النائية والهشة أمنيا.

وقال البياتي إن هذا الخرق الأمني يؤشر ضعف المؤسسات الأمنية من جديد، مبينًا أن ‏الجهات الرسمية أكدت أن ملاحقة الانتحاريين كانت تجري قبل تفجير نفسيها حسب معلومات استخبارية، متسائلا، عن الجهد الاستخباري لمنع وصول الانتحاري الى المواطن وليس ملاحقته قرب المنطقة الشعبية .

وحسب مصدر أمني فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة .

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "المستقلة"، أصدرت وزارة الداخلية بيانان كشفت فيه عن التفاصيل الأولية للهجوم، مشيرة إلى أن الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله لمساعدته.

وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريان اللذان فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية.

ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن التفجيرين، كما لم تتضح بعد دوافع المنفذين.
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