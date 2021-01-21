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أخبار البلد

عمل خسيس.. مصر تدين هجومين إرهابيين استهداف العاصمة العراقية بغداد

الخميس 21/يناير/2021 - 01:09 م
جانب من ساحة الطيران
جانب من ساحة الطيران
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محمد وديع
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، الهجوميّن الإرهابييّن اللّذَين استهدفا العاصمة العراقية بغداد، مما أسفر عن وفاة وإصابة العشرات من الأشقاء العراقيين.

وأعربت مصر، حكومة وشعبًا، عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب العراق الشقيق في ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، والتمنيات بالشفاء العاجل للمُصابين.

وأكدت مصر مُجددًا وقوفها إلى جانب العراق الشقيق في مساعيه الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار ومجابهة كافة صور الإرهاب والتطرف.

من جانبه علق الرئيس العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، على التفجير المزدوج الذي استهدف العاصمة بغداد.

وقال صالح عبر "تويتر"، إن "الانفجارين الإرهابيين ضد المواطنين الآمنين في بغداد، وفي هذا التوقيت، يؤكد سعي الجماعات الظلامية لاستهداف الاستحقاقات الوطنية الكبيرة؛ وتطلعات شعبنا في مستقبل يسوده السلام".

وأضاف: "نقف بحزم ضد هذه المحاولات المارقة لزعزعة استقرار بلدنا، ونسأل الله ان يتغمد الضحايا برحمته وأن يشفي الجرحى".

ولقي 28 شخصًا مصرعهم وأصيب أكثر من 73 آخرين جراء  تفجير انتحاري مزدوج استهدف أبرز الأسواق الشعبية في وسط العاصمة بغداد.

وحسب مصدر أمني فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة .

ووفقا لوكالة الأنباء العراقية "المستقلة"، أصدرت وزارة الداخلية بيانين كشفت فيه عن التفاصيل الأولية للهجوم، مشيرة إلى أن الانتحاري الأول فجر نفسه بعد أن ادعى أنه مريض واجتمع الناس حوله لمساعدته.

وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية ولم تعلن أي جهة بعد مسئوليتها عن التفجيرين، كما لم تتضح بعد دوافع المنفذين.
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