تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.. ندوة بجامعة حلوان

نظم اتحاد طلاب كلية الطب ندوة عبر الإنترنت حول فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز والوصمة المرتبطة بهما وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية بالكلية، واللجنة العلمية باتحاد طلاب الكلية، واتحاد طلاب كلية التمريض، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بالجامعة، والاستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.











هدفت الندوة إلى تقليل الوصم ضد مرضى الإيدز وكذلك السعى إلى القضاء عليه فى عام 2030، إلى جانب تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة والإيدز بين طلاب المجال الصحى.



