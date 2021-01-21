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تعليم

تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.. ندوة بجامعة حلوان

الخميس 21/يناير/2021 - 01:13 م
ندوة بجامعة حلوان
ندوة بجامعة حلوان
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كريم ناصر - اسلام خالد
نظم اتحاد طلاب كلية الطب ندوة عبر الإنترنت حول فيروس نقص المناعة البشرية ومرض الإيدز والوصمة المرتبطة بهما وذلك بالتعاون مع الجمعية العلمية الطلابية بالكلية، واللجنة العلمية باتحاد طلاب الكلية، واتحاد طلاب كلية التمريض، تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة حلوان، والأستاذ الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بالجامعة، والاستاذة الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض.


هدفت الندوة إلى تقليل الوصم ضد مرضى الإيدز وكذلك السعى إلى القضاء عليه فى عام 2030، إلى جانب تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة والإيدز بين طلاب المجال الصحى.

ناقشت الندوة التعريف  بفيروس نقص المناعة البشرية، وطرق انتقال الفيروس، والحديث عن أصل ونظريات تطوره، كما تم الحديث عن وجه الاختلاف بين فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وطرق الوقاية، وكذا التعرف أين يتم الاختبار والعثور على المساعدة والدعم، وتمت مناقشة موضوع  الوصم والتمييز ضد المتعايشين مع الإيدز.
 
تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.. ندوة بجامعة حلوان
تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.. ندوة بجامعة حلوان
تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.. ندوة بجامعة حلوان
تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.. ندوة بجامعة حلوان
تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.. ندوة بجامعة حلوان
تصحيح المعلومات الخاطئة عن مرض نقص المناعة.. ندوة بجامعة حلوان
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