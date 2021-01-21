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رياضة

عمرو فتحي : بيلاروسيا ضيف ثقيل.. والسرعة سلاح مصر للفوز عليه

الخميس 21/يناير/2021 - 03:53 م
عمرو فتحي
عمرو فتحي
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منتصر الرفاعي
قال عمرو فتحي عضو مجلس إدارة اتحاد اليد والمشرف علي مجموعة الصالة المغطاة لبرج العرب بالإسكندرية  وهي الصالة التي احتضنت مباريات بيلاروسيا وروسيا وسلوفينيا في الدور الأول والذي تابع كل مباريات المجموعة من الملعب ان منتخب بيلاروسيا ضيف ثقيل ومنتخب قوي جدا ابرز لاعبيه رقمي 7 و 3 وهو يتميز بالأداء البدني القوي واللعب الجماعي وصلابة دفاعه صعب الاختراق .

وقال انه لعب مباريات قوية جدا خلال الدور الاول مع روسيا وتعادلا معا بعد مباراة مثيرة ومع المنتخب السلوفيني القوي رغم خسارته وفاز علي كوريا الجنوبية ، وخلال مباراته مع السويد امس  ظهر انه من الفرق الكبيرة والشرسة .

واكد انه رغم ذلك يري ان منتخبنا افضل من عدة جوانب ابرزها المهارة و السرعة التي  تمنحنا افضلية في مواجهته وباذن الله فرصتنا افضل في الفوز بشرط اللعب من اول دقيقة لاخر دقيقة وتقديم نفس المستوي الذي ظهرنا به من الأداء الراقي والقوي دفاعا وهجوما في مباراة روسيا .

واضاف لدينا اوراقنا الرابحة التي لايمكن ايقافها وثقتي كبيرة جدا في منتخبنا وقوته الضاربة وهم مجموعة مميزة جدا ورائعة علي كافة الاوجه فنيا واخلاقينا .

وشدد عمرو فتحي علي ضرورة الفوز اليوم وخطف المنافس سريعا وحصاره كما فعلنا في مباراة روسيا التي تألق فيها منتخبنا وأسعدنا واسعد كل الشعب المصري..
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