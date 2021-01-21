السجن 3 سنوات وبراءة اثنين آخرين لشروعهم في قتل سائق توك توك

قررت محكمة جنايات الزقازيق معاقبة عاطل بالسجن 3 سنوات وبراءة اثنين اخرين، وذلك لاتهامهم فى الشروع فى سرقة وقتل شاب اثناء استقلاله توك توك بالشرقية.





وجاء فى أمر الاحالة أن المتهم الاول ويدعى ا . ا ، 20 عاما و المتهم الثانى ويدعى ا. ع، والمتهم الثالث ويدعى ص. ف، شرعوا في سرقة الدراجة البخارية المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة بالطريق العام ليلا ، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع علي المجني عليه سالف الذكر بأن استوقفه المتهمون وما أن استقلوا معه الدراجة البخارية حتي قاموا بتهديده بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزة المتهم الثاني فشلّوا بذلك مقاومته ، وتمكنوا من الاستيلاء علي المسروقات ولكن قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو تجمع الأهالي، وان المتهمين حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من الضرورة المهنية سلاحا أبيض " سكينا" .





وفى ذات السياق التمس حسام صالح رفاعى المحامى براءة المتهم مما اسند اليه من اتهام وذلك علي سند من الدفع بانتفاء صلة المتهم بالواقعة وانعدامها، و بطلان الاعتراف المنسوب للمتهم كونه وليد اكراه مادي وأدبي، و عدم معقولية تصور الواقعة واستحالة تصورها علي النحو الوارد بالأوراق، و بطلان التحريات وعدم جديتها كونها تحريات مكتبيه، و كيدية الاتهام وتلفيقه، و انعدام أركان جريمة الشروع والسرقه في حق المتهم، وانعدام القصد الجنائي لِدي المتهم.





كما دفع رفاعي بوجود المتهم وجودا عرضيا علي مسرح، و الواقعه وانه حسن النية، و التناقض بين أقوال المجني عليه بعضها البعض وتناقضها مع من سطرها، و عدم وجود اسلحة ولا أدوات مع المتهم.





بداية الواقعة عندما تلقي اللواء ابراهيم عبدالغفار مدير أمن الشرقية ، اخطارا بورود بلاغ لمركز شرطة الحسينية ، يفيد قيام 3 عاطلين باستيقاف كريم . م . م، وحاولو سرقته وشرعوا فى قتله بسلاح ابيض" سكين".





على الفور تم ضبط المتهمين واحالتهم الى النيابة والتى امرت بحبسهم ومن ثم احالتهم الى المحكمة والتى قضت بعقوبتها المتقدمة.