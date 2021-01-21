كرواتيا يهزم البحرين في الدور الرئيسي بمونديال اليد

نجح منتخب كرواتيا في الفوز على البحرين بمباريات المجموعة الثانية من الدور الرئيسى من بطولة العالم لليد بنتيجة 18\28 ، بفارق 10 اهداف، ليواصل منتخب كرواتيا تقديم عروضه القوية في البطولة ، واعتلى بهذا الانتصار المنتخب الكرواتي صدارة المجموعة برصيد 5 نقاط، بينما واصل المنتخب البحريني تذيل المجموعة بلا رصيد.
وسيطر كرواتيا على المباراة وخاصة في الشوط الثاني واستطاع كرواتيا ان يحسم النتيجة بفضل خبرته ، وكانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين وجها لوجه فى بطولة كاس العالم لكرة اليد يناير 2019 ، منذ عامين انتهت بتغلب كرواتيا أيضا 32\20 .
وتضم المجموعة الثانية إلى جانب كرواتيا والبحرين كلا من منتخب الدنمارك وقطر اللذين يتواجهان في ختام مباريات الجولة، فضلًا عن منتخبي الأرجنتين واليابان.