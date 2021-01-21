كرواتيا يهزم البحرين في الدور الرئيسي بمونديال اليد

وسيطر كرواتيا على المباراة وخاصة في الشوط الثاني واستطاع كرواتيا ان يحسم النتيجة بفضل خبرته ، وكانت آخر مواجهة جمعت المنتخبين وجها لوجه فى بطولة كاس العالم لكرة اليد يناير 2019 ، منذ عامين انتهت بتغلب كرواتيا أيضا 32\20 .





وتضم المجموعة الثانية إلى جانب كرواتيا والبحرين كلا من منتخب الدنمارك وقطر اللذين يتواجهان في ختام مباريات الجولة، فضلًا عن منتخبي الأرجنتين واليابان.