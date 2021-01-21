ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب الاساءة لـ مسلمات الإيجور .. تويتر يغلق حساب سفارة الصين في واشنطن

الخميس 21/يناير/2021 - 09:27 م
على صالح
ذكر موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن تغريدة 7 يناير التي صدرت من حساب السفارة الصينية في واشنطن تنتهك سياسته بشأن الإنسانية.

وأغلق موقع تويتر الحساب الخاص بالسفارة الصينية في الولايات المتحدة بعد تغريدة ذكرت أن نساء الأويجور في تشينجيانج قد تم تحريرهن ولم يعدن "آلات صنع أطفال".

وكان أحد الإجراءات الأخيرة لإدارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب الأسبوع الجاري إعلان أن سياسات الصين وإجراءاتها فيما يتعلق بالمسلمين والأقليات العرقية في منطقة شينجيانغ الغربية تشكل "جرائم ضد الإنسانية" و "إبادة جماعية".


والسبب الرئيسي للإعلان هو انتشار وسائل منع الحمل القسرية بين الأويجور، والتي وثقتها وكالة أسوشيتد برس العام الماضي.

وسبب آخر تم الاستشهاد به، وهو العمل الجبري للأويجور، تم ربطه أيضًا من خلال تقارير وكالة أسوشييتد برس بمنتجات مختلفة مستوردة إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك الملابس والسلع الإلكترونية مثل الكاميرات وشاشات الكمبيوتر.

وذكر تويتر أن تغريدة 7 يناير من السفارة في واشنطن تنتهك سياستها بشأن نزع الإنسانية.

ووفقًا لهذه السياسة، يُحظر تجريد مجموعة من الأشخاص من إنسانيتهم ​​على أساس دينهم أو طبقتهم أو أعمارهم أو إعاقتهم أو مرضهم الخطير أو أصلهم القومي أو عرقهم أو إثنيتهم.

ولم تكن هناك تغريدات من حساب السفارة منذ 8 يناير.

ولفتح الحساب، سيتعين على السفارة حذف التغريدة، ولم ترد السفارة الصينية في الولايات المتحدة على طلب للتعليق.

ولكن بعد يوم من تصنيف وزير الخارجية الأمريكي المنتهية ولايته مايك بومبيو تصرفات الصين بأنها "إبادة جماعية"، وصفت وزارة الخارجية الصينية بومبيو بأنه "مهرج يوم القيامة" وقالت إن التصنيف كان مجرد "قطعة من ورق مهملات".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وسائل إعلام صينية تهاجم بومبيو.. وتصفه بـ "العدو الأكبر" وتتوعده بعد الخروج من السلطة

للمرة الأولى.. البابا فرنسيس يعلن دعمه لـ مسلمي الأويجور في الصين

عقوبات أمريكية تستهدف شركات صينية وروسية تدعم إيران

وسط تصاعد التوترات التجارية.. واشنطن تشدد قيود التأشيرات على مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني

نداء عاجل من السفارة السعودية بالولايات المتحدة إلى رعاياها

بعد اقتحام الكونجرس.. نداء عاجل من السفارة السعودية لرعاياها في أمريكا

ترشيحاتنا

وزيرة الصحة: أخبار سارة بشأن لقاح كورونا الأسبوع المقبل.. فيديو

نصب واحتيال على المواطنين.. تامر أمين ينفعل على الهواء

اتحاد الكرة: مباراة مصر للمقاصة ووادي دجلة 20 فبراير

أسماك سامة بالأسواق.. تامر أمين يوجه تحذيرا شديد اللهجة للمواطنين

تأجيل مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

الحكم نجم اللقاء.. خالد الغندور يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

نيشان يكشف عن هويته في الحلقة السابعة من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل