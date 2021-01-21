وزيرة الصحة: أخبار سارة بشأن لقاح كورونا الأسبوع المقبل.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم التعاقد مع التحالف الدولى للأمصال لتوفير لقاح كورونا، وهذه المنظمة ستبدأ في مد مصر فى الربع الأول من هذا العام، وهذا سيسد 20% من احتياجاتنا، وأيضا تعاقدنا مع الشركات المختلفة، فلدينا جرعات ليست قليلة، ولكننا ننتظر".
وأضافت هالة زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم عيسى في برنامج " حديث القاهرة " المذاع على قناة " القاهرة والناس": "هناك تحد فى الانتاج، وتحد فى الدول المنتجة، فبعض الدول فى المنطقة أعلنت أنها لن تستطيع أن تعطى مواطنيها اللقاحات بسبب عدم تحديد التوقيتات".
وتابعت هالة زايد:" خلال أيام سنبدأ تطعيمات الأطقم الطبية، وسيكون هناك أخبار سارة الأسبوع المقبل".
وأضافت هالة زايد:" اللقاح مش الحل السحرى اللى الناس متخيلاه، وكي يعطى اللقاح مناعة اجتماعية، لابد أن يحصل عليه 70 % من المواطنين، ولن تصل أى دولة فى العالم إلى هذه النسبة، ومعنى ذلك أنه لا غنى عن الإجراءات الاحترازية".