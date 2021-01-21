وزيرة الصحة: أخبار سارة بشأن لقاح كورونا الأسبوع المقبل.. فيديو

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إنه تم التعاقد مع التحالف الدولى للأمصال لتوفير لقاح كورونا ، وهذه المنظمة ستبدأ في مد مصر فى الربع الأول من هذا العام، وهذا سيسد 20% من احتياجاتنا، وأيضا تعاقدنا مع الشركات المختلفة، فلدينا جرعات ليست قليلة، ولكننا ننتظر".





وأضافت هالة زايد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي ابراهيم عيسى في برنامج " حديث القاهرة " المذاع على قناة " القاهرة والناس": "هنا ك تحد فى الانتاج، وتحد فى الدول المنتجة، فبعض الدول فى المنطقة أعلنت أنها لن تستطيع أن تعطى مواطنيها اللقاحات بسبب عدم تحديد التوقيتات".





وتابعت هالة زايد:" خلال أيام سنبدأ تطعيمات الأطقم الطبية، وسيكون هناك أخبار سارة الأسبوع المقبل".





وأضافت هالة زايد:" اللقاح مش الحل السحرى اللى الناس متخيلاه، وكي يعطى اللقاح مناعة اجتماعية، لابد أن يحصل عليه 70 % من المواطنين، ولن تصل أى دولة فى العالم إلى هذه النسبة، ومعنى ذلك أنه لا غنى عن الإجراءات الاحترازية".