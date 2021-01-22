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تعليم

اتحاد طلاب تربية حلوان يطلق مسابقة الألعاب الإلكترونية أونلاين

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:05 ص
العاب الالكترونية
العاب الالكترونية
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إسلام خالد
أعلن اتحاد طلاب كلية التربية بجامعة حلوان عن تنظيم مسابقة فى الألعاب الالكترونية Pes mobile 2021 من ضمن خطط الاتحاد الترفيهية، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية.


وأطلق مسئولو اتحاد طلاب كلية التربية بالجامعة عن تطبيق بعض الانشطة الطلابية بنظام الاون لاين بدءا من اليوم منها مسابقات فى مجالات الرسم والغناء والتمثيل. 
 

وأوضح اتحاد الطلاب انه سيتم البداية هذا الاسبوع بمسابقة فى الالعاب الكترونية على مستوى الكلية ويجب على الطلاب الراغبين فى الاشتراك ملء استمارة التسجيل من خلال هذا الرابط :https://forms.gle/tNpBLxUV913p4ZJdA

وأشار الاتحاد إلى أنه سيتم إرسال ID اللعبة للطلاب الذين ملأوا استمارة التسجيل .

وتبدأ المسابقة يوم السبت الموافق 23 يناير ومن يرغب فى الاشتراك في المسابقة عليه الدخول الى هذا اللينك والاشتراك:
https://forms.gle/tNpBLxUV913p4ZJdA


ونوه الاتحاد إلى أنه سوف يطلق العديد من المسابقات الترفيهية فى الفترة القادمة وطلب من الطلاب متابعة صفحات الاتحاد على وسائل التواصل الاجتماعي لمعرفة  أحدث أنشطة الاتحاد .


يأتي هذا ضمن خطة الأنشطة الطلابية المقررة العام الدراسي 2020/2021 وتعمل الأنشطة الطلابية على توطيد الروابط الإنسانية وتوثيقها بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تساعد الطلاب في تنفيذ الأنشطة التي تتوافق مع ميولهم ورغباتهم، وتغرس روح الانتماء للأسرة، والجامعة والوطن. 
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