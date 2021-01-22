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أخبار العالم

رئيس الوزراء الياباني: مصممون على إقامة أولمبياد طوكيو

الجمعة 22/يناير/2021 - 04:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال رئيس وزراء اليابان، يوشيهيدي سوجا، اليوم الجمعة، إن بلاده عازمة على إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها.

وكانت  صحيفة "تايمز" البريطانية، أفادت في وقت سابق، بأن الحكومة اليابانية توصلت إلى قرار بضرورة إلغاء أولمبياد طوكيو بسبب جائحة كورونا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن "الحكومة اليابانية ستركز على استضافة الأولمبياد في طوكيو في الموعد التالي المتاح في 2032".

يذكر أن عضو اللجنة الأولمبية الدولية، ريتشارد باوند، كان أكد يوم الأربعاء أن دورة الألعاب الأولمبية المقررة في طوكيو صيف هذا العام لن تلغى.

يذكر أن استطلاعات رأي كشفت أن أكثر من 80 بالمئة من اليابانيين يؤيدون تأجيل الدورة الأولمبية مرة أخرى، أو إلغاءها.

وكان من المقرر إقامة الدورة الأولمبية الصيفية في العام الماضي، لكنها تأجلت إلى صيف العام الحالي، بسبب الأزمة الصحية العالمية، مع استمرار تفشي فيروس كورونا الذي نشر الرعب حول العالم
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