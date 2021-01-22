فنان مبدع.. إياد نصار يشارك جمهوره بصورة له على انستجرام.. شاهد

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى : إطلالة رائعة من فنان متميز - الله يحميك - شخصية محترمة فنان مبدع .

يذكر أن آخر أعمال إياد نصار مسلسل "ليالينا 80 يعرض حصريا علي ام بي سي الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و1.45 صباحًا، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.