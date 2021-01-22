فنان مبدع.. إياد نصار يشارك جمهوره بصورة له على انستجرام.. شاهد

نشر الفنان اياد نصار صورة له من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .
وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى : إطلالة رائعة من فنان متميز - الله يحميك - شخصية محترمة فنان مبدع .
يذكر أن آخر أعمال إياد نصار مسلسل "ليالينا 80 يعرض حصريا علي ام بي سي الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و1.45 صباحًا، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.
المسلسل اجتماعي درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصري منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.