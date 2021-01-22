ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فنان مبدع.. إياد نصار يشارك جمهوره بصورة له على انستجرام.. شاهد

الجمعة 22/يناير/2021 - 06:51 ص
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر الفنان اياد نصار صورة له من خلال  حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .


وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالآتى : إطلالة رائعة من فنان متميز - الله يحميك - شخصية محترمة فنان مبدع .


يذكر أن آخر أعمال إياد نصار مسلسل "ليالينا 80 يعرض حصريا علي ام بي سي الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و1.45 صباحًا، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس. 

المسلسل اجتماعي درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصري منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

عِشرة العمر والاخلاق ..صابرين تنعى الموسيقار طارق عاكف

كم ضحكنا ونجحنا مع بعض.. لطيفة تنعي الموسيقار طارق عاكف

سميرة سعيد تنعى الموسيقار طارق عاكف: فجعت بوفاة فنان موهوب

هيفاء وهبي تنعي الموسيقار طارق عاكف عبر إنستجرام

رنا رئيس لـ صدى البلد: سعيدة بتجربة مسلسل ليالينا 80

شاهد.. أحدث ظهور لـ إياد نصار على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

خسر 5 آلاف جنيه.. امرأة تنتقم من حبيبها الخائن بحيلة مفاجئة «أونلاين»

إبراهيم عيسى: خسائر الصحافة فى مصر 14 مليار جنيه بينما الحديد والصلب تخسر مليارا واحدا فقط

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 - 1 - 2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

فضح نفسه.. مقطع فيديو لأحد الشباب على تيك توك يتسبب في أزمة.. فيديو

طفح يشبه الجدري المائي.. دراسة تحذر من علامات جديدة لـ فيروس كورونا

ياسمين صبري تحتفل بـ عيد ميلادها.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاجمه أثناء نومه.. عضة فأر تتسبب في نقل طفل عمره 18 شهرا لمستشفى

بسعر يتجاوز 1.2 مليون جنيه.. أغلى هاتف سامسونج في العالم.. شاهد

طفح يشبه الجدري المائي.. دراسة تحذر من علامات جديدة لـ فيروس كورونا