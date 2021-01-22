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أخبار العالم

كوريا الجنوبية تسجل 346 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا في تراجع ملحوظ للموجة الثالثة

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:25 ص
صدى البلد
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أ ش أ
سجلت كوريا الجنوبية 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 74 ألفا و262 إصابة.

وذكر المقر المركزي لتدابير الكوارث والسلامة في كوريا الجنوبية - وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الجمعة - أن عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية انخفض إلى أقل من 400 إصابة وسط تباطؤ ملحوظ للموجة الثالثة من الفيروس.

وأضاف المقر المركزي أنه من بين الحالات الجديدة، كان هناك 314 إصابة محلية و32 إصابة وافدة من الخارج.. وسجلت كوريا الجنوبية 12 وفاة إضافية، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1328 وفاة.

ووفقا لأحدث البيانات الرسمية، بلغ عدد مصابي كورونا الذين يعانون من أعراض خطيرة في كوريا الجنوبية إلى 299 شخصا، بانخفاض قدره 18 شخصا عن اليوم السابق.

وبلغ عدد حالات الشفاء 61 ألفا و415 حالة بزيادة 569 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينما انخفض عدد المرضى الخاضعين للعلاج الطبي تحت الحجر الصحي بمقدار 234 شخصا عن اليوم السابق إلى 11 ألفا و519 شخصا.

ووصلت الموجة الثالثة من كوفيد-19 في كوريا الجنوبية ذروتها يوم 25 ديسمبر الماضي، حيث وصل العدد اليومي إلى 1240، لكنها بدأت تظهر علامات التباطؤ منذ ذلك الحين.

وعلى الرغم من أن الإصابات الجديدة تتباطأ على ما يبدو، تظل السلطات الصحية يقظة بشأن احتمال زيادة العدد.

ومددت البلاد مستوى التباعد الاجتماعي الحالي لمدة أسبوعين آخرين حتى 31 يناير الجاري، مع تخفيف بعض القيود المفروضة على المقاهي وصالات الألعاب الرياضية والمرافق الداخلية الأخرى التي تعرضت لخسائر في الإيرادات.

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