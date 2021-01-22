زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ يدعو لمنح ترامب مهلة أسبوعين للاستعداد لمحاكمته

دعا زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل إلى منح الرئيس السابق دونالد ترامب مهلة أسبوعين ليستعد لمحاكمته أمام المجلس بتهمة التحريض على العصيان.





وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال ماكونيل في بيان له، إنه وجه هذا المقترح إلى زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر.





واقترح ماكونيل إحالة ملف عزل ترامب من مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ يوم 28 يناير الجاري، ثم منح ترامب أسبوعين للتحضير قبل بدء المرافعات.





وفي حال تلبيته، سيؤجل هذا الطلب محاكمة ترامب إلى منتصف فبراير المقبل.





يذكر أن مجلس النواب وافق يوم 13 يناير الجاري على مساءلة الرئيس ترامب على دوره المفترض في اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول في 6 يناير.





وبالتالي أصبح ترامب أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة فتح ملف عزله مرتين. ولكن لم يتم إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ قبل أن ترك ترامب منصب الرئاسة في 20 يناير.





وأعلنت وسائل إعلام أمريكية، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، اختار بوتش باورز ليكون محاميه خلال محاكمة العزل المرتقبة له أمام مجلس الشيوخ.





وأصبح باورز، المحامي السابق للحزب الجمهوري، المحامي المدافع عن ترامب في المحاكمة المرتقبة له بسبب أعمال الشغب في مبنى الكونجرس. ولم يؤكد باورز هذا النبأ بعد، وفقًا لتقارير أمريكية.





وكانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، صرحت أمس الخميس، بأنها غير قلقة حيال ما إذا كان قرار عزل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، سيقوض جهود توحيد الشعب الأمريكي أم لا.





وقالت بيلوسي ردًا على مراسل شبكة "سي.إن.إن الذي سألها عن إمكانية تقويض قرار عزل ترامب لجهود توحيد البلاد: "لا. أنا لست قلقة من ذلك".





وأضافت: "الحقيقة هو أن رئيس الولايات المتحدة متهم بالتحريض على العصيان. لا أعتقد أن قولنا دعونا ننسى ذلك ونمضي إلى الأمام يمكن أن يوحدنا.. هذه ليست الطريقة لإنشاء الوحدة".





وتابعت: "أنت لا تقول للرئيس افعل ما يحلو لك في آخر شهور من إدارتك.. فأنت ستحصل على بطاقة خروج إلى السجن مجانية".



