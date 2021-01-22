ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ليفربول يواصل تصدره تويتر بعد خسارة أمس على أنفيلد

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:37 ص
ليفربول
ليفربول
Advertisements
مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #ليفربول يعد الخسارة امس على انقليج من فريق بيرنلي في اطار منافسات بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏الاصابات و ضروف و تحكيم و كل شيء ضد ليفربول هذا الموسم في الفترة الأخيرة اختفى تاثير كلوب اختفى الفعالية الهجومية كلوب يتحمل مسؤولية ما يحدث حاليا انا في قمة الغضب حاليا تمنى اشوف جيرارد مدربا لليفربول الموسم القادم شكرا كلوب"و "‏جماهير ليفربول فضلوا3مواسم يتهموا صلاح هداف الفريق واكتر واحد بيصنع فرص وتمريرات بالانانيةوكلوب لعبه كله ناحية مانى وعرضيات روبو وارنولد كلها لمانى!مدرب تانى كان خلى الكرة دايما توصل لصلاح امام المرمى!خلي كلوب واللعيبة والجماهير يفرحوا بقى بالمنافسة على الدورى بين يونياتيد والستى".


وقال أخرون" ‏لن أفقد الثقة والأمل ولن أرفع المنديل سيعود الليفر إلى سكة الانتصارات من جديد " و" ‏‎المشكله هي مشكلة جمهور و هذي هي قوة الفريق الأولى وليست اللاعبين و المدرب.. من الموسم السابق و من رجعنا للملاعب بدون جمهور و ليفربول ليس ليفربول اللي نعرفه صار اللاعبين يلعبوا بدون هويه و حافز و كلوب واحد من هؤلاء المتأثرين اللي كان يلعب على هذي القوه و مثال اخر و هو ارنولد".


حقق فريق بيرنلي الفوز على منافسه ليفربول بنتيجة هدف دون رد في المباراة التي أقيمت علي ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

جاء هدف المباراة الوحيد لفريق بيرنلي في الدقيقة 83 من عمر اللقاء  من ضربة جزاء سجله آشلي بارنس

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، وتعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.

ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز الانجليزي برصيد 34 نقطة بينما يصعد فريق بيرنلي للمركز السادس عشر برصيد 19 نقطة .
 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مانشستر سيتي يسعى للعودة لطريق الانتصارات أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

فيرجسون: أشكر الله أنني اعتزلت قبل مواجهة ليفربول "كلوب"

صلاح أساسيا.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة بيرنلي بـ الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي .. بيرنلي يحقق المفاجأة ويهزم ليفربول 1-0

ملخص وأهداف خسارة ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الأنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول أمام بيرنلي

ترشيحاتنا

تعليق ناري من خالد الغندور على تصريحات أحمد مجاهد حول تخفيض عقوبة محمد الشناوي

هاشتاج القاضية ممكن يشعل تويتر.. والجماهير: مع الأهلي مفيش مستحيل

علي جمعة: إلغاء الطلاق الشفوي عبث ولن يقلل نسبته.. فيديو

سعر الذهب اليوم الجمعة 22 يناير 2021

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

طفح يشبه الجدري المائي.. دراسة تحذر من علامات جديدة لـ فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي

بالأرز والفريك والبرغل.. طريقة عمل الحمام للشيف شربيني بـ 3 وصفات

تبدأ من 415 ألف جنيه.. أسعار جديدة لـ سكودا أوكتافيا A8 موديل 2021.. صور