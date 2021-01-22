عبد الغني هندي: القرآن الكريم خطاب لا يوجد فيه أي انحياز

قال عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإنسان يتكون من 3 جوانب، وهم المادي والعقلي والروحي، معقبا: القرآن دائما ما يراعي الـ 3 جوانب في تكوين الإنسان.





وتابع "هندي" خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" الدليل على هذا ان القرآن يحترم العقل ويحرم أن يذهب الإنسان عقله، كما يحرم القرآن الدم وإلقاء النفس في التهلكة فيما يخص الجانب العقلي، و أخيرا الجانب الروحي .





وأضاف، الجانب الروحي لن نجد له وصف أو تعريف مثلما يوجد في القرآن الكريم، معقبا: القرآن الكريم خطاب لا يوجد فيه أي انحياز، وعليه فالقرآن الكريم يدعم الجانب الروحي.





واسترسل: الراحة النفسية في القرآن متواجدة بقوة داخل القرآن الكريم، معقبا: من يستمع القرآن الكريم حتى وأن لم يكن ضليع في اللغة العربية سيشعر بالهدوء والراحة.