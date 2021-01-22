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رياضة

مونديال اليد.. قطار الفراعنة يسعى لدهس طموحات بيلاروسيا.. الليلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:58 ص
أحمد الأحمر
أحمد الأحمر
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محمد السعيد
يواجه منتخب مصر نظيره البيلاروسي، اليوم، الجمعة، في تمام السابعة مساء، بصالة ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي  ببطولة كأس العالم لليد، التي تستضيفها أرض الفراعنة حتى نهاية الشهر الجاري.

ويسعى منتخب مصر بقيادة مدربه الإسباني روبرتو جارسيا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم على حساب نظيره البيلاروسي، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى الدور ربع النهائي.

كان منتخب مصر فاز على نظيره الروسي بنتيجة 28 - 23، في مباراة شهدت تألق أحمد الأحمر، والذي حصل على جائزة رجل المباراة.

وحقق منتخب بيلاروسيا مفاجأة مدوية، بالتعادل مع نظيره السويدي  26 - 26، في الجولة الماضية.

وتضم المجموعة الرابعة  بالدوري الرئيسي بكأس العالم لكرة اليد، كلا من مصر والسويد ومقدونيا وروسيا وبيلاروسيا وسلوفينيا.

ترتيب مجموعة مصر بمونديال اليد:

- السويد: 5 نقاط

- مصر: 4 نقاط

- سلوفينيا: 4 نقاط

- روسيا: 3 نقاط

- بيلاروسيا : نقطتان

- مقدونيا: 0 نقاط



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