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الباذنجان يسجل 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 22-1-2021

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:01 ص
الخضراوات والفاكهة
الخضراوات والفاكهة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" على قناة "دي إم سى" أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الجمعة 22-1- 2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر:

الطماطم 2.5 جنيه

البصل 7.5 جنيه

البطاطس 1.5  جنيه

الفاصوليا 4 جنيها 

الكوسة 4.5 جنيه
الباذنجان 3 جنيهات 
الخيار 3.5 جنيه 
الجزر 2.5  جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:
البرتقال 8 جنيهات
يوسفى 5 جنيهات
الموز 10جنيهات
تفاح أمريكى 23 جنيهًا


وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية  ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.

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