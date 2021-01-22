الباذنجان يسجل 3 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة 22-1-2021

الطماطم 2.5 جنيه

البصل 7.5 جنيه

البطاطس 1.5 جنيه

الكوسة 4.5 جنيه

الباذنجان 3 جنيهات

الخيار 3.5 جنيه

الجزر 2.5 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 8 جنيهات

يوسفى 5 جنيهات

الموز 10جنيهات

تفاح أمريكى 23 جنيهًا

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية قد رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.



