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رياضة

بعد شائعات إلغائها.. رئيس وزراء اليابان: عازمون على إقامة أولمبياد طوكيو في موعدها

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:06 ص
أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
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محمد السعيد
نفى يوشيهيدي سوجا رئيس وزراء دولة اليابان،صحة ما تردد، بشأن اتجاه الحكومة اليابانية لإلغاء أولمبياد طوكيو، المقرر إقامتها في شهر يوليو المقبل.

وقال يوشيهيدي سوجا أثناء مثوله أمام البرلمان الياباني، أنه بلاده عازمة على إقامة أولمبياد طوكيو، في موعدها بالتعاون مع اللجنة المنظمة للأولمبياد واللجنة الأولمبية الدولية".

كانت صحيفة " تايمز" البريطانية، أكدت منذ ساعات قليلة، أن الحكومة اليابانية استقرت على إلغاء النسخة الحالية من أولمبياد طوكيو، بسبب تفشي فيروس كورونا، مع التركيز على استضافتها في الموعد التالي المتاح في 2032".

ومن المقرر أن تقام أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو المقبل حتى 8 أغسطس.

يذكر ان أولمبياد طوكيو كان من المقرر إقامتها العام الماضي، إلا أنها تأجلت بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد  "كوفيد 19".
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