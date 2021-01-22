خروج وتعافي 5 حالات من كورونا من مستشفى الأقصر العام

اعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر بخروج ٥ حالات تعافي و شفاء من فيروس كورونا و اصبح اجمالي حالات الشفاء و الخروج الي ٩٣ حاله منذ بداية موجة كورونا الثانية





و اكد خلف ان المستشفي تقوم باجراء عملية فرز المصابين و التي تظهر عليهم الاعراض في غرفة خاصة للعزل و بعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله الي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل و ان جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال افضل اطباء عنايه مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح استاذ طب جامعة اسيوط و هو مشرف فني علي عنايات العزل بمحافظة الأقصر





و قدم الدكتور خلف عمر الشكر المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر و الدكتورة الهام احمد وكيل مديرية الشئون الصحية و الدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر علي ما يقدموه من دعم للمستشفي و للطاقم الطبي







