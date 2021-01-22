ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

خروج وتعافي 5 حالات من كورونا من مستشفى الأقصر العام

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:32 ص
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
اعلن  الدكتور خلف عمر مدير مستشفي الأقصر بخروج ٥ حالات تعافي و شفاء من فيروس كورونا و اصبح اجمالي حالات الشفاء و الخروج الي ٩٣ حاله منذ بداية موجة كورونا الثانية 

 و اكد خلف ان المستشفي تقوم باجراء عملية فرز المصابين و التي تظهر عليهم الاعراض في غرفة خاصة للعزل و بعد عمل التحاليل والأشعة يتم نقله الي قسم العزل من خلال ممر مخصص لحالات العزل و ان جميع حالات العناية المركزة المصابة بفيروس كورونا يتم متابعتهم من خلال افضل اطباء عنايه مركزة بقيادة الدكتور منتصر عبد الفتاح استاذ طب جامعة اسيوط و هو مشرف فني علي عنايات العزل بمحافظة الأقصر 

و قدم الدكتور خلف عمر الشكر  المستشار مصطفي الهم محافظ الأقصر و الدكتور طاهر ايوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر و الدكتورة الهام احمد وكيل مديرية الشئون الصحية و الدكتور بكري عبد الستار منسق عام مستشفيات العزل بمحافظة الأقصر علي ما يقدموه من دعم للمستشفي و للطاقم الطبي


 و ناشد عبدالرحيم ابو الحجاج المتحدث الإعلامى لمستشفى الأقصر العام بضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية و التباعد الاجتماعي بين المواطنين و استخدام الصابون و المطهرات وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الأقصر يتفقد مستشفى الكرنك الدولى.. صور

خروج 8 حالات كورونا تعافي من مستشفى العديسات في الأقصر.. صور

مدير مستشفي القناة: استقبال 31 مصابا بكورونا وعزل 340 منزليا خلال 20 يوما

تعافي أول طفلة مصابة بفيروس كورونا في مستشفى أطفال بنها التخصصي

خروج وتعافي 7 حالات كورونا من مستشفى الأقصر العام

ساجدا وباكيا.. خروج متعافي من كورونا بمستشفى كهرباء القناة

ترشيحاتنا

هل يثبت الزواج أو يقع الطلاق في الأفلام؟.. علي جمعة يجيب.. فيديو

لو ندهتك مفيش مفر ياولدي.. معلومات عن أسطورة النداهة في الأرياف

نجم الدحيل القطري لـ صدى البلد: الفوز على الأهلي ليس مستحيلا.. وهدفنا التتويج بمونديال الأندية

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

لخدمة ذوي الإعاقة في المنشآت السعودية.. كل ما تريد معرفته عن تطبيق «مواءمة»

نشعر بالخيانة.. غضب في صفوف الجيش الأمريكي بعد تنصيب بايدن

Advertisements

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

اليوم.. الأهلي يعرض الفيلم الوثائقي سر التاسعة عبر صفحاته الرسمية

الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

أخبار الرياضة.. أحمد مجاهد يكشف سر تخفيض عقوبة الشناوي.. أشرف صبحي يعلن قرب تعديل قانون الرياضة

وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي