ندى بسيوني تنعى شهداء تفجير بغداد: حفظ الله شعب العراق

نعت الفنانة ندى بسيونى شهداء العراق ضحايا الحادث الإرهابي الأليم بمدينة بغداد والذي اسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من المدنيين.





وكتبت ندى بسيوني عبر حسابها بموقع التواصل تويتر: "‏خالص التعازي للشعب العراقي في ضحايا الحوادث الإرهابية التي وقعت صباح اليوم ببغداد ، حفظ الله شعب العراق.. اللهم فرج كربهم وآمن روعاتهم".





وأعلن مصدر أمني عراقي، أن عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي غربي بغداد.





وقال المصدر في تصريحات لشبكة "السومرية نيوز" العراقية، إن عبوة ناسفة انفجرت على رتل للدعم اللوجستي تابع لقوات التحالف الدولي في أبو غريب غربي العاصمة بغداد.





وأضاف المصدر أن الانفجار وقع أثناء مرور الرتل على الخط السريع في أبو غريب، لافتا إلى أنه أسفر عن إصابة أحد عناصر الشركة الأمنية.





يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه العاصمة بغداد تفجيرين إرهابيين، صباح اليوم الخميس، في منطقة الباب الشرقي وسط العاصمة بغداد، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا في صفوف المدنيين.





وحسب مصدر أمني، فإن انتحاريا فجر نفسه في ساحة الطيران، وآخر فجر نفسه في سوق "الباب الشرقي" وسط بغداد بواسطة أحزمة ناسفة.





وأفادت عمليات بغداد بأن الانتحاريين اللذين فجرا نفسيهما كانا مطاردين من القوات الأمنية.



