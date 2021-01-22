ضبط طن دواجن غير صالحة للاستهلاك بمدينة قنا

شنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين بقنا، حملة على محلات بيع الجزارة و أماكن عرض اللحوم و المجمدات، تمكنت خلالها من ضبط عدد من المخالفات.



قال اللواء أشرف الداودي،محافظ قنا، إن الحملة التفتيشية التى شنتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين، علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات بمدينة قنا، أسفرت عن ضبط ١ طن دواجن مذبوحة بالمخالفة للقرار ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ وتحرر عن ذلك محضر بالمخالفة.

و أشار محافظ قنا، إلى أن الحملات مستمرة لتحقيق الانضباط والأمان الغذائى للمواطنين تجاه المنتجات المعروضة في الأسواق.

