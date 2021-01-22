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حوادث

ضبط طن دواجن غير صالحة للاستهلاك بمدينة قنا

الجمعة 22/يناير/2021 - 01:36 م
صدى البلد
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يوسف رجب

شنت مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين بقنا، حملة على محلات بيع الجزارة و أماكن عرض اللحوم و المجمدات، تمكنت خلالها من ضبط عدد من المخالفات.

قال اللواء أشرف الداودي،محافظ قنا، إن الحملة التفتيشية التى شنتها مديرية الطب البيطري بالتعاون مع مديرية التموين، علي محلات الجزارة وأماكن عرض وبيع اللحوم والمجمدات بمدينة قنا، أسفرت عن ضبط ١ طن دواجن  مذبوحة بالمخالفة للقرار ٥١٧ لسنة ١٩٨٦ وتحرر  عن ذلك محضر بالمخالفة. 

و أشار محافظ قنا، إلى أن الحملات مستمرة لتحقيق الانضباط والأمان الغذائى للمواطنين تجاه المنتجات المعروضة في الأسواق.


و أوضح الدكتور ابراهيم يوسف،  مدير مديرية الطب البيطرى بقنا، أن الحملة نجحت أيضا فى تحرير محضرين لذبح اللحوم خارج المجازر الحكومية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

و أكد يوسف، استمرار الحملات التفتيشية لمنع أي تجاوزات أو استغلال للمواطن القنائى وضمان تقديم غذاء صحي وآمن للمواطنين.


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ضبط طن دواجن غير صالحة للاستهلاك بمدينة قنا
ضبط طن دواجن غير صالحة للاستهلاك بمدينة قنا
ضبط طن دواجن غير صالحة للاستهلاك بمدينة قنا
ضبط طن دواجن غير صالحة للاستهلاك بمدينة قنا
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