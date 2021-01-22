وكيل صحة القليوبية الجديد: آليات غير تقليدية للتعامل مع المستشفيات لمواجهة كورونا

تسلم الدكتور خالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة الجديد بالقليوبية مهام عمله بمديرية الشؤون الصحية خلفا للدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة السابق والذى رحل إثر إصابته بفيروس كورونا.

وفى اول لقاء أكد عبد الغنى على إعادة ترتيب العمل من الداخل بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الفترة المقبلة، لاسيما تزامنا مع خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وبدأ مدير صحة القليوبية الجديد مهام عمله باجتماع مع مديرى الإدارات والوقوف دقيقة حداد ثم قراءة الفاتحة والدعاء لوكيل الوزارة الراحل والمغفور له بإذن الله.

وناقش وكيل الوزارة التعامل مع الوضع الصحي الحالى المصاحب لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وطرق تنظيم العمل داخل المستشفيات التابعة للوزارة والتعاون مع المستشفيات الغير تابعة من التأمين الصحي والمستشفيات التعليمية والجامعية، ووضع آليات غير تقليدية في هذا الشأن.





واشار إلى أنه "سنعمل على استيعاب أكبر عدد ممكن من مرضى فيروس كورونا سواء حالات الاشتباه أو من تأكدت إيجابية مسحاتهم".





وكانت أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، قد اصدرت قرارا بتكليف الدكتور خالد جمال عبد الغنى أخصائي أول طب بشرى بمديرية الشؤون الصحية بالمنيا، للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، .

وجاء القرار لمدة عام خلفا للدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية ، الذى وافتة المنية إثر إصابته بفيروس كورونا. وجاء قرار وزيرة الصحة بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979م، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى قرار رئيس الجمهوري رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان، وبناءا على الظروف الصحية الطارئة المتعلقة بمواجهة فيرس كورونا المستجد.





وتضمن القرار فى مادته الأولى تكليف الدكتور خالد جمال عبد الغنى أخصائي أول طب بشرى بمديرية الشؤون الصحية بالمنيا، للقيام بأعمال مدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، وذلك لمدة عام خلفا للدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الراحل إثر إصابته بفيروس كورونا، كما تضمنت المادة الثانية أنه على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويلغى كل ما يخالفه من قرارات.