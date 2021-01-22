ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عمليات ببلاش ورواتب شهرية للفقراء.. حكاية طبيب الغلابة ضحية كورونا في القليوبية.. فيديو وصور

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:00 ص
الدكتور أحمد شوقى
الدكتور أحمد شوقى زغلول طبيب الغلابة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
" فقدنا شخصية عظيمة وكان طبيب إنسان عمره ما اتاخر يوم على مريض " .. بهذه الكلمات بدأ أسرة وأقارب وجيران الدكتور أحمد شوقي زغلول أستاذ الجراحة العامة ووكيل كلية طب بنها الأسبق والذى وافته المنية اليوم حديثهم لموقع " صدى البلد " الإخباري.


في البداية قال المهندس مصطفى زغلول نجل شقيق الراحل ان الدكتور أحمد شوقي كان الأب الروحي لهم ولعدد كبير من أهالي قرية ميت كنانة مسقط رأسه مشيرا الى انه كان دائما يساعد الصغير والكبير و عمره ما تأخر على من حد من أهالى القرية.

وأشار الى ان عمه الطبيب كان يجرى الكشف على الأهالي من القرية بأسعار رمزية جدا وعيادته دائما مفتوحة للجميع ورغم ظروف كورونا إلا ان الجميع أصر على المشاركة في جنازته وتشيع جثمانه الى مثواه الأخير.

وقالت نجلة شقيقه ان عمها الراحل كان جراح كبير وله اسمه وسمعته ورغم ذلك لم يتأخر عن أى مريض وكان يقوم بإجراء العمليات الجراحية الكبرى بأجر رمزي واحيانا بالمجان بالإضافة الى حرصه على التكفل بمساعدة عدد كبير من الأهالي بقرية ميت كنانة متابعة قائلة " الناس كانت تتهافت عليه اول ما تعرف بوجوده".

وأضاف العميد أسامة زغلول نجل عم الراحل ان الدكتور أحمد شوقى كان يحب شغله جدا وكان عنده أهالي قريته أهم من أي حاجة وخصص لهم مكانة ووضع خاص داخل عيادته لإجراء الكشف الطبي عليهم في أى وقت وتذليل كافة الصعوبات لهم بالإضافة الى اجراء العمليات الجراحية بدون أجر وبالمجان مشيرا الى ان الجميع كان ينتظر يوم أجازته للاستشارات الطبية في مختلف التخصصات وكان الأهالي يلقبونه بـ طبيب الغلابة.

من جانبه قال صابر شاهين أحد جيران الراحل ان وفاة العالم الجليل الدكتور أحمد شوقى هو بمثابة فاجعة كبرى لأهالي قرية ميت كنانة ومحافظة القليوبية مشيرا الى ان الراحل كان بالفعل طبيب الغلابة والطبيب الإنساني للمرضى والبسطاء.

وتابع انه فور تخرج الدكتور أحمد شوقى من كلية الطب وحتى وفاته كان دائما حريص على خدمة أهالي قريته ميت كنانة مسقط رأسه وأهالي قرية مرصفا التابعة لمركز بنها مسقط راس والدته وفتح عيادته للفقراء قبل الأغنياء حيث كان يؤكد دائما ان الطب رسالة وليس مهنة بالإضافة الى انه ولد ونشأ فى أسرة تحب الخير ومساعدة الجميع.

واكد شاهين أن الدكتور الراحل كان متواضع جدا ويحب فعل الخير ويقضى يوم أجازته في خدمة المرضى وتقديم الاستشارات الطبية والكشف عليهم كما انه كان يخصص مساعدات للحالات الخاصة من أهالي القرية بالإضافة الى مساعدته في تجهيز العرائس من الأيتام والفقراء مضيفا ان كان دائما يؤكد أن الابتسامة فى وجه المريض أفضل من فلوس الدنيا كلها.

وكان أهالي قرية ميت كنانة قد شيعوا جثمان الدكتور أحمد شوقي طبيب الغلابة بالقليوبية وسط حالة من الحزن بين الأهالي حيث تمت الصلاة عليه من أمام مسجد سيدى بكير بميت كنانة.

ولقب الطبيب الراحل بطبيب الغلابة، بعد أن قضى سبعين عاما في خدمة المرضى، حيث كانت له فلسفة خاصة في التعامل مع مرضاه بـ الانحياز للفقراء واهبًا بعض وقته وصحته لصالح التخفيف عنهم.

واكتفى الراحل الذي تخرج علي يديه العشرات والمئات من الأطباء، بكشف رمزي بعيادته الخاصة  لأهل قرية ميت كنانة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية لم يتجاوز الـ20 جنيها، بخلاف تخفيض 50% من ثمن أي عملية لمن تحمل بطاقة إقامته بقرية ميت كنانة طوخ.
عمليات ببلاش ورواتب شهرية للفقراء.. حكاية طبيب الغلابة ضحية كورونا في القليوبية.. فيديو وصور
عمليات ببلاش ورواتب شهرية للفقراء.. حكاية طبيب الغلابة ضحية كورونا في القليوبية.. فيديو وصور
عمليات ببلاش ورواتب شهرية للفقراء.. حكاية طبيب الغلابة ضحية كورونا في القليوبية.. فيديو وصور
عمليات ببلاش ورواتب شهرية للفقراء.. حكاية طبيب الغلابة ضحية كورونا في القليوبية.. فيديو وصور
عمليات ببلاش ورواتب شهرية للفقراء.. حكاية طبيب الغلابة ضحية كورونا في القليوبية.. فيديو وصور
عمليات ببلاش ورواتب شهرية للفقراء.. حكاية طبيب الغلابة ضحية كورونا في القليوبية.. فيديو وصور
عمليات ببلاش ورواتب شهرية للفقراء.. حكاية طبيب الغلابة ضحية كورونا في القليوبية.. فيديو وصور
عمليات ببلاش ورواتب شهرية للفقراء.. حكاية طبيب الغلابة ضحية كورونا في القليوبية.. فيديو وصور
عمليات ببلاش ورواتب شهرية للفقراء.. حكاية طبيب الغلابة ضحية كورونا في القليوبية.. فيديو وصور
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

وفاة طبيب الغلابة بـ الإسماعيلية إثر تعرضه لأزمة صحية

شاهد.. كيف ودع أهالي الإسماعيلية طبيب الغلابة

سرادق عزاء جماعي لضحايا مذبحة السيفا بـ طوخ| والأهالى يطالبون بالقصاص

تجديد حبس المتهم بطعن 6 أشخاص بقرية السيفا في طوخ

خادم الغلابة.. كفر ميت سراج بالمنوفية حزينة على رحيل الصيدلي محمود عزام

يوم بكت فيه بسنتواي.. كيف ودع أهالي البحيرة حمدي الطباخ بعد وفاته بـ كورونا

ترشيحاتنا

فضل الدعاء يوم الجمعة.. وساعة الاستجابة

أبرزها العلاوات والحوافز.. تعرف على اختصاصات المجلس القومي للأجور

احذر.. 10 معتقدات خاطئة للوقاية من فيروس كورونا

بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه

بتقعد 6 ساعات مبتطلبش مرايا.. الفيشاوي يكشف كواليس التصوير مع هيفاء وهبي

أرخص سيارة في السوق المصري حتى الآن.. زوتي Z100

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقارنة بين وحوش الـSUV.. أوبل جراند لاند وشقيقتها الصغرى كورس لاند موديل 2021.. صور

قنبلة فيتامين.. مشروب سحري للتخلص من السيلوليت نهائيا

هاجمه أثناء نومه.. عضة فأر تتسبب في نقل طفل عمره 18 شهرا لمستشفى