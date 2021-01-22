رفع أكثر من 300 طن مخلفات من الشوارع الرئيسية ببني سويف

قال هانى الجويلى رئيس مركز ومدينة ببا جنوب محافظة بني سويف انه تم الانتهاء من معاينات و فحص ملف احتياجات القرى بدائرة مجلس قروي صفط راشين ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم متابعة تنفيذ الأداء التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة ببا والقرى التابعة حيث تم نهو تغطية ترعة واصف بقرية الشريف فرع ١ بطول ٢٠٠ مترًا، فيما تم متابعة أعمال وتنفيذ عدة بيارات لسحب وتخفيض المياه الجوفية بقرى المركز.





واضاف انه تم متابعة تطهير الترع والمصارف بدائرة المركز حيث تم الانتهاء من تطهير ترعة السلطاني بالمشاركة المجتمعية ورفع 15 طنا من نواتج التطهير، مشيرا الى قيام الوحدة بجهود ميدانية وانضباطية بكافة شوارع المدينة والمجالس القروية التابعة لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري بما يسهم في تطوير البنية التحتية والبيئة الصحية المحيطة بالمواطنين حيث تم أكثر من 300طنا مخلفات من الشوارع الرئيسية والميادين العامة بالمدينة ورفع القمامة من الحاويات والجمع من المنازل ومحيط المدارس ودور العبادة،و قرى جزيرة ببا وطنسا بني مالو وصفط راشين وسدس وقمبش وهليه وتم متابعة التخلص الآمن من المخلفات بتوريدها لمصنع السماد العضوي.





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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى "برئاسة المحاسب محمد بكري" عددا من الإزالة في المهد لحالتي تعد على مساحة أرض زراعية بقرية بني سليمان التابعة لمجلس قروي الميمون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظًا على الرقعة الزراعية، ونفاذا للقانون وجاري مراجعة تراخيص المباني تحت الإنشاء لضبط التعديات في المهد على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة. في حين تقوم الوحدة بتقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين فيما يتعلق بملف التصالح على مخالفات البناء.

تنفيذا لتكليفات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف لرؤساء الوحدات المحلية بالعمل المستمر لرفع كفاءة منظومة النظافة والكهرباء وتحسين البيئة العامة ، والتصدي لظاهرة إشغال الطريق، ومتابعة مستوى الأداء للمشروعات الجاري تنفيذها طبقا للتوقيت الزمنى لتسليمها، وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية العامة والإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا ، ومراقبة وضبط الأسواق، وضرورة التواصل المباشر مع المواطنين لبحث مشكلاتهم ومتطلباتهم والعمل على سرعة حلها وفق الإمكانيات المتاحة.



