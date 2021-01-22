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أخبار العالم

إسرائيل تكشف أسرار لأول مرة عن حرب أكتوبر 73

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:44 م
سمر صالح
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية،  أسرارًا جديدة تتعلق بحرب أكتوبر 1973.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"،  بأنه رغم مرور 47 عاما على حرب السادس من أكتوبر 1973، فإنه ما تزال هناك الكثير من الأسرار حولها، حيث أظهرت الوثائق التي سمح بنشرها، اليوم، لأول مرة، المشاورات التي أجرتها رئيسة الوزراء جولدا مائير، ووزير الدفاع موشيه دايان مع الجنرالات والوزراء الآخرين.

ومن بين الأسرار التي كشفتها القناة الاسرائيلية "كان" أن القيادة العسكرية والسياسية في إسرائيل فكرت في قصف العاصمة السورية دمشق، لكنها تراجعت تخوفا من تأثير هذه الخطوة داخل أروقة مجلس الأمن، فضلا عن التخوف من تدهور التفوق الجوي الإسرائيلي في حينه، وكذلك الضغط الأميركي لوقف إطلاق النار ـ بحسب القناة.

وذكرت القناة أن موشيه ديان عقد اجتماعًا صحفيًا في السابع من أكتوبر، أي في اليوم الثاني للحرب، ووصف ما جرى في اليوم الأول بـ"الكارثة"، ولكنه متفائل بالنتائج النهائية للحرب ذاتها، في وقت تساءلت جولدا مائير عن رد فعل وزير الخارجية الأمريكي، آنذاك، هنري كيسنجر، بشأن الحرب، فكانت إجابة دايان، أنه "مثير للاهتمام".

يشار إلى أنه في السادس من أكتوبر 1973، شنت مصر وسوريا هجوما على إسرائيل بهدف إجبارها على إعادة الأراضي التي استولت عليها من البلدين في حرب 1967 والتي تشمل شبه جزيرة سيناء المصرية وهضبة الجولان السورية.

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