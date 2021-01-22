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فن

بسطوني جدا.. إدوارد يشكر متابعيه على رسائل دعمه في مسلسل لؤلؤ

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:48 م
ادوارد
ادوارد
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مصطفى كرم
شارك الفنان إدوارد جمهوره بمجموعة من الصور له من مشهد اعترافه بحبه لـ مي عمر في مسلسل لؤلؤ. 


وكتب إدوارد على الصور قائلا : "شكرا على الرسائل والتعليقات على المشهد ده والدور بشكل عام بسطوني جدا 
#لؤلؤ #مجدي_هلال". 

مسلسل "لؤلؤ" تدور أحداثه في 45 حلقة، بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل، ومن تأليف محمد مهران، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

والعمل من تأليف زينب عزيز وانتهت من نصف الحلقات، ويخرجه محمد عبد السلام، و الفنانين المشاركين فى البطولة : أحمد زاهر، وادوارد، ونجلاء بدر، وأحمد مجدى، ونيرمين الفقى، وعدد آخر من الفنانين.

كما شارك إدوارد في بطولة مسلسل "فرصة تانية" الذي خاض به الماراثون الرمضاني الماضي، ومن المقرر أن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "نسل الأغراب" من تأليف وإخراج محمد سامي وبطولة الفنان أحمد السقا وأمير كرارة.
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