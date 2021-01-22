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حوادث

انفجرت بطريق الإسماعيلية.. التحفظ على قائد سيارة أسطوانات الغاز

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:37 م
التحفظ على قائد سيارة
التحفظ على قائد سيارة أسطوانات الغاز
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انجي هيبة
تحفظت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة القصاصين علي سائق سيارة انابيب اشتعلت اليوم بطريق الاسماعيلية القاهرة وذلك لسؤاله حول ظروف الواقعة بعد تحرير محضر بمقر قسم الشرطة. 

وكان طريق الاسماعيلية شهد حادث انقلاب سيارة محملة باسطوانات غاز أمام مدينة القصاصين بطريق الإسماعيلية القاهرة الصحراوي قبل محطة تحصيل الرسوم وأفادت إدارة الحماية المدنية بتمام الاخماد والسيطرة علي الحريق بالكامل .

ويذكر أن السيارة محملة باسطوانات غاز كبيرة بعدد 250 اسطوانة كانت قادمة من منطقة بلبيس بمحافظة الشرقية ومتوجهة الي قرية سرابيوم بالإسماعيلية وادى الاشتعال الي تفحم السيارة بالكامل ولم يسفر الحادث عن وقوع اي وفيات او إصابات .
انفجرت بطريق الإسماعيلية.. التحفظ على قائد سيارة أسطوانات الغاز
انفجرت بطريق الإسماعيلية.. التحفظ على قائد سيارة أسطوانات الغاز
انفجرت بطريق الإسماعيلية.. التحفظ على قائد سيارة أسطوانات الغاز
انفجرت بطريق الإسماعيلية.. التحفظ على قائد سيارة أسطوانات الغاز
انفجرت بطريق الإسماعيلية.. التحفظ على قائد سيارة أسطوانات الغاز
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