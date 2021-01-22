تشييع جثمان الكاتبة كوثر هيكل بحضور إلهام شاهين |صور

شيعت عصر اليوم جنازة الكاتبة الراحلة كوثر هيكل -أرملة الفنان القدير أبو بكر عزت- من مسجد الشرطة، بمشاركة عدد من الأهل والأصدقاء، وفي ظل تواجد الفنانة إلهام شاهين، التي حرصت على حضور مراسم العزاء.





وأقيمت صلاة الجنازة، على الراحلة كوثر هيكل، في ساحة مسجد الشرطة، وانطلقت الجنازة بعد ذلك من ساحة المسجد، إلى مقابر العائلة.



