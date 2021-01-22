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فن

تشييع جثمان الكاتبة كوثر هيكل بحضور إلهام شاهين |صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 05:38 م
جنازة كوثر هيكل
جنازة كوثر هيكل
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سعيد فراج
شيعت عصر اليوم جنازة الكاتبة الراحلة كوثر هيكل -أرملة الفنان القدير أبو بكر عزت- من مسجد الشرطة، بمشاركة عدد من الأهل والأصدقاء، وفي ظل تواجد الفنانة إلهام شاهين، التي حرصت على حضور مراسم العزاء. 

وأقيمت صلاة الجنازة، على الراحلة كوثر هيكل، في ساحة مسجد الشرطة، وانطلقت الجنازة بعد ذلك من ساحة المسجد، إلى مقابر العائلة. 

ونشرت المذيعة سماح أبو بكر عزت، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة نادرة لها مع والدتها الراحلة كوثر هيكل، ونعتها بكلمات من الحزن والأسى. 

وعلقت سماح -ابنة أبو بكر عزت- على صورتها مع والدتها الراحلة كوثر هيكل، قائلة: «امي سابتني و راحت عند بابا .. رفيقة عمري وصديقني و نور ايامي .. ادعو لها بالرحمة الكاتبة الحبيبة كوثر هيكل ارجوكم و ادعو لي اروح عندهم». 

وأعلن الدكتور خالد منتصر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وفاة الكاتبة الكبيرة كوثر هيكل -أرملة الفنان الراحل أبو بكر عزت وحماة خالد منتصر- ولم يكشف تفاصيل الجنازة وتشييع الجثمان. 

ونشر خالد منتصر، عبر صفحته على فيسبوك، صورة الراحلة كوثر هيكل، وعلق عليها قائلًا: «البقاء لله.. وداعًا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقي من عرفت». 

وقدمت الراحلة كوثر هيكل عدد من الأعمال الفنية التي لا تنسى، أبرزها: «العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائمًا، علي ورق سلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم» ومسلسلات «علي نار هادية، اللحظات الأخيرة، عصفور في القفص». 
تشييع جثمان الكاتبة كوثر هيكل بحضور إلهام شاهين |صور
تشييع جثمان الكاتبة كوثر هيكل بحضور إلهام شاهين |صور
تشييع جثمان الكاتبة كوثر هيكل بحضور إلهام شاهين |صور
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