تطهير المساجد والمنشآت الحكومية بالإسكندرية لمجابهة انتشار كورونا

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية أعمال التطهير والتعقيم بأحياء الإسكندرية، في إطار حزمة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





ففي حي العامرية أول، برئاسة اللواء حسام الشيخ، رئيس الحي، نفذت إدارة التطهير حملة وتعقيم وتطهير (١١) مسجد بنطاق العامرية في شارع مخزن الزيت والوكالة وجاري استكمال العمل بجميع نطاق الحي .





وفي حي العامرية ثان، شن الحي حملة لتطهير وتعقيم عدد من المباني الحكومية بنطاق الحى، حيث تم تطهير وتعقيم ادارة العامرية التعليمية بالكامل وإدارة مخازن الكتب التعليمية بالكامل، باستخدام جهاز الرزاز الجامبو.





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ونفذ شن حي غرب، برئاسة المهندسة سحر شعبان، حملات التطهير والتعقيم بالموقف الجديد تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





وشددت شعبان على أهمية تطهير الموقف الجديد حيث انه يعتبر بوابه الدخول والخروج من وإلى محافظة الإسكندرية ويتردد عليه العديد من المواطنين يوميا، مؤكدة أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على سلامة المواطنين.





وفي إطار الجهود المبذولة لرفع المعاناة عن المواطنين، شن النائب محمد جبريل محمد عضو مجلس النواب، اليوم الجمعة، قافلة لتطهير الشوارع والمنازل بمنطقة محرم بك باستخدام المطهرات المصرح بها من وزارة الصحة وتوزيع الكمامات الطبية علي المواطنين وتوزيع مواد غذائية بمنطقه الحديني بالإضافة إلى الاستماع لمشاكل المواطنين و توعية المواطنين بأهمية الالتزام بضوابط الإجراءات الاحترازية، في حضور النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب والنائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ.





كما أطلق جبريل قافلة أخرى لتوزيع المواد الغذائية بمساكن طوسون بنطاق منطقة محرم بك، مؤكدًا أنه مجلس النواب يضع المواطن البسيط على رأس أولوياته.





وأكد جبريل أنه رغم بداية المجلس في مهامه الأساسية التشريعية والرقابية إلا أن لن يكون على حساب الدور الخدمي لرفع المعاناة عن المواطن في ظل هذه الظروف الصعبة.