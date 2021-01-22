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محافظات

مستقبل وطن يوزع 5 آلاف كرتونة غذائية في كفر الشيخ.. صور

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:00 م
مستقبل وطن يوزع 5
مستقبل وطن يوزع 5 آلاف كرتونة غذائية في كفر الشيخ.. صور
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محمود زيدان
وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة  كفر الشيخ، 5000 كرتونة مواد غذائية على الفئات الأكثر احتياجًا بمراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك، فى إطار الدور المجتمعى للحزب برعاية المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بالمحافظة.

وقال الدكتور على أبو شوشة، الأمين المساعد ونائب أمين الحزب بالمحافظة، قمنا بتوزيع 5 آلاف كرتونة مواد غذائية بمراكز ومدن المحافظة على الفئات الأكثر احتياجا والمتضررين من تداعيات فيروس كورونا فى اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لشعب عظيم.

وأشار إلى أنه سيتم توزيع كمية أخرى من الكراتين خلال الفترة القادمة فى اطار الدور المجتمعى للحزب، موضحًا أن الحزب مستمر فى جهوده لمساندة الدولة فى شتى المجالات ومساندة محدودى الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

ويأتي ذلك فى إطار السياسة التى ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات، وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين للتخفيف عنهم في إطار مبادرة حياة كريمة.
مستقبل وطن يوزع 5 آلاف كرتونة غذائية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يوزع 5 آلاف كرتونة غذائية في كفر الشيخ.. صور
مستقبل وطن يوزع 5 آلاف كرتونة غذائية في كفر الشيخ.. صور
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