صوتك مايعلاش.. مشادة على الهواء بين صاحب مبادرة زواج التجربة ومعارض لها.. فيديو

نشبت مشادة كلامية قوية بين أحمد مهران، المحامي المتخصص في قضايا الأسرة وصاحب مبادرة "زواج التجربة"، وعصام عجاج المحامي بالنقض، علي الهواء.





وقال "عجاج"، خلال استضافته ببرنامج "الجمعة في مصر"، المُذاع عبر فضائية "ام بي سي مصر"،: "ما أطلقه صاحب مبادرة "زواج التجربة"، دعوة صريحة للزنا"، ووجه حديثه لـ "أحمد مهران"، قائلا: "أنت تدعو إلي زواج التجربة في الفيديوهات.. دا مش صلح دا دعوة للزنا المقنن.. والأزهر قال إن هذا زنا مقنن".





ورد عليه "أحمد مهران"، قائلا: "الأزهر قال كدا علي غير ما أدعو إليه.. وأنا معنديش مشكلة في فتوى الأزهر أنا متفق معاها".



