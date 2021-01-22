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أخبار البلد

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب عدد من أقراص الترامادول

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:45 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
  
تمكن رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم  2 بمطار القاهرة الدولي بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولتى تهريب عدد من أقراص الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 .

وكانت المحاولة الأولى بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة رأفت وهيب مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الإيطالية القادمة من روما تم الاشتباه في الراكب أ . د .ع مصرى الجنسية .

وتم تكليف محمد دهشان عبد الحميد مأمور الجمرك تحت إشراف محمد فيصل أبو عريضة مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود  60 قرص من أقراص الترامادول المخدرة داخل حقائبه .

وكانت المحاولة الثانية  بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولى برئاسة أحمد عبد الفتاح طه مدير الجمرك وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة الطائرة الهولندية القادمة من امستردام تم الاشتباه في الراكب ع . ف . ح مصرى الجنسية .

وتم تكليف محمود احمد عبد المطلب مأمور الجمرك تحت إشراف وليد صبري رئيس القسم المشرف علي الصالة لتفتيش حقائب الراكب فعثر بحوزته علي 119 قرص من أقراص الترامادول المخدرة بين طيات ملابسه داخل حقائبه .

قرر الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي  إتخاذ الإجراءات القانونية و تحرير محضرى ضبط رقمى 6 و 7 لسنة 2020 بالواقعة وإحالة الراكبين للنيابة المختصة للتحقيق .

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