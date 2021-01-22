الأزهري: محمود حب الله لقب برائد الدبلوماسية وسفير الإسلام في العالم

قال الدكتور أسامة الأزهري، إن شخصية الشيخ محمود فتح الله حب الله أحد علماء الأزهر الشريف كان في زمنه مصباحًا من مصابيح الجمال بسبب تعليمه ونشأته العلمية الصحيحة.





وأكد الأزهري خلال حديثه عن شخصيات وعلماء موسوعته الأخيرة "جمهرة أعلام الأزهر الشريف" أن الشيخ " محمود فتح الله حب الله" كان واجهة مصرية مشرفة، وكان عميدًا لأصول الدين في جامعة الأزهر، وكان يشغل منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر، ولد في المحمودية في البحيرة يوم 16 أكتوبر 1903.موجها الشكر لأسرته ولأقاربه في البحيرة.









وقال: إن الشيخ محمود حب الله سافر إلى عدد كبير من الدول؛ لنشر العلم والدين، وانتدب مديرًا لأول مركز إسلامي في واشنطن، وانتدب مديرًا للأزهر ومثل الدولة المصرية في ليبريا، ولقب برائد الدبلوماسية وسفير الإسلام في العالم.





ومن غرائب شأنه في المركز الإسلامي في واشطن: أنه بلغ جهدًا كبيرًا للتعريف بالإسلام في الولايات المتحدة وأثر تأثيرًا إيجابيًا كتبت عنه الواشنطن بوست مقالًا في عام 1969 قالت فيه: إن المجتمع الأمريكي استطاع عن طريق محاضراته أن يعرف معاني أوسع عن الإسلام والمحبة والسلام ونجح في اكتساب الاحترام والثقة في مختلف دول العالم.



