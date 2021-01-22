مدرب يد مصر: سعيد بالفوز على بيلاروسيا .. ومواجهة سلوفينيا صعبة

قال الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا، المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، إنه سعيد بفوزه الثاني على التوالي في الدور الرئيسي، وفخور بأداء اللاعبين ومستواهم حتى الآن في كأس العالم.





وأشار جارسيا إلى أن المواجهة القادمة مع سلوفينيا صعبة جدا.





وتصدر أحمد الأحمر قائد منتخب مصر لكرة اليد، قائمة هدافي مصر أمام بيلاروسيا بالدور الرئيسي لمونديال العالم لكرة اليد مصر 2021، حيث سجل «الأحمر» 8 أهداف من 9 رميات خلال المباراة بنسبة نجاح 89%





سجل محمد ممدوح هاشم 6 أهداف من 6 تصويبات بنسبة نجاح 100%، وسجل أحمد هشام «دودو» 5 أهداف من 7 تصويبات بنسبة نجاح 71%، وسجل يحيي الدرع 3 أهداف من 4 تصويبات بنسبة نجاح 75%، وسجل على زين هدفين من 3 تصويبات، بنسبة نجاح 67%، وسجل محمد سند سجل هدفين من تصويبتين بنسبة نجاح 100%، وسجل حسن قداح هدفين من 6 تصويبات، بنسبة نجاح 33%، وسجل سام سامي هدفين من 3 تصويبات، بنسبة نجاح 67%، أكرم يسري هدف من 4 تصويبات بنسبة نجاح 25%، سيف الدرع، هدف من تصويبة بنسبة نجاح 100%، عمر الوكيل سجل هدفًا من 3 تصويبات بنسبة نجاح 33%، وسجل إبراهيم المصري، هدف من تصويبة بنسبة نجاح 100%، وسجل يحي عمر، هدفًا من 3 تصويبات بنسبة نجاح 33%.





وحقق منتخب مصر فوزًا حاسمًا على منتخب بيلاروسيا، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة بالدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد «مصر 2021»، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم الجمعة، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، بنتيجة 35 - 26.





وسيطر منتخب مصر على المباراة منذ بدايتها، وشهدت تألق لاعبي مصر خلال الشوط الأول، وعلى رأسهم أحمد هشام دودو، وسجل يحيى الدرع والحارس محمد عصام الطيار، والذي انتهى بنتيجة 21 - 14.





وفي الشوط الثاني واصل لاعبو المنتخب المصري سيطرتهم على زمام الأمور، وسط استسلام من المنتخب البيلاروسي الذي ودع بطولة مصر 2021 رسميا، لينتهي اللقاء بفارق 9 أهداف.





وحصد جائزة رجل المباراة أحمد هشام "دودو"، لاعب منتخب مصر، بعد تألقه وقيادة منتخب بلاده لحصد نقطتين جديدتين في مشواره نحو الدور ربع النهائي لبطولة مصر 2021، بتسجيله 5 أهداف.





بهذه النتيجة رفع المنتخب المصري رصيده إلى النقطة السادسة، ليحتل صدارة المجموعة مؤقتًا، قبل المواجهة التي تجمع منتخب السويد ونظيره منتخب سلوفينيا، في إطار نفس الجولة.





ويلتقي منتخب الفراعنة بنظيره منتخب سلوفينيا، الأحد، في ختام الدور الرئيسي، على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي.





ويتصدر منتخب مصر المجموعة مؤقتًا برصيد 6 نقاط، بينما يحل منتخب الاتحاد الروسي في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم منتخب السويد بنفس النقاط قبل مباراته أمام سلوفينيا، التي تحل رابعًا برصيد 4 نقاط، ثم بيلاروسيا في المركز الخامس برصيد نقطتين، وأخيرًا منتخب مقدونيا بلا رصيد.





وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبًا، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.



