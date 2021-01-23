ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خيانة.. شاهد مقلب ريهام عبد الغفور لوالدتها مع ابلة فاهيتا على الهواء

السبت 23/يناير/2021 - 12:51 ص
ريهام عبد الغفور
ريهام عبد الغفور
Advertisements
عادل نصار
نفذت الفنانة ريهام عبد الغفور، مقلب في والدتها شمعة، أثناء لقائها مع الدمية ابلة فاهيتا، مقدمة برنامج ابلة فاهيتا، المذاع عبر شاشة اون إي، مساء اليوم الجمعة. 

وتقوم فكرة المقلب على اتصال الفنانة ريهام عبد الغفور، بوالدتها، واقناعها بأنه تريد الطلاق من زوجها بعد اكتشاف خيانته لها. 

فيما قابلت الام، الأمر بحالة من الذهول، قائلة :"يا نهار اسود يا ريهام، وليه كدا بس، هو في خيانة يعني، ولا ايه اللي حصل"، وبعد اكتشاف المقلب، علقت الام، :"ينيلك يا ريها، واخص عليكي كدا". 

فيما خضعت الفنانة ريهام عبد الغفور، لاختبار اللغة العربية، مع كارو، خلال لقائها في برنامج ابلة فاهيتا، المذاع عبر شاشة اون إي، مساء اليوم الجمعة. 

وفشلت عبد الغفور، في اختبارات اللغة العربية بعد عدم تمكنها من عدم تحقيق الإجابة الصحيحة على أسألة كارو في اللغة العربية. 

وتطرقت خلال لقائها لعملها كمذيعة في بداية مشوارها مع الميديا، قائلة :"تعلمت من شغلانه المذيعة اني فاشلة في هذه الشغللنه وقدمت برنامج تذكرتين سينما وريهام على النار ولم أحقق نجاح تقريبا فيهما".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول ظهور لـ أبلة فاهيتا بعد إصابتها بـ كورونا .. فيديو

متغلطيش في لميس الحديدي.. أبلة فاهيتا تتحدث عن الجدات وتركيب حلقان بالأنف.. فيديو

أبلة فاهيتا تكشف سبب إصابتها بفيروس كورونا وتوجه رسالة للفتيات

على طريقة عائم في بحر الغدر.. بافو يشعل برنامج أبلة فاهيتا

عبر برنامج أبلة فاهيتا.. يسرا معنفة الدمية كارو: "يادي النيلة على كلمة طنط"

قلبي دق وأنا في ابتدائي.. يسرا: كان نفسي أكون فرسة.. فيديو

ترشيحاتنا

بقميص قصير.. مي عمر بإطلالة جريئة على إنستجرام.. شاهد

لفظ خارج .. فرج عامر يسب حكم الراية في مباراة سموحة وبيراميدز

اغفر قبائحنا يا غافر الزلل.. هبة الأباصيري تظهر بالحجاب

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

هجوم وتراشق .. حرب كلامية متبادلة بين نشوى مصطفى وأحد متابعيها

Advertisements

شاهد .. وزير التعليم يصدر بيانا عاجلا بالفيديو عبر حسابه الرسمي على فيس بوك

وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

علاقة مشبوهة مع سياسي .. مفاجآت في قضية مقتل ممثلة شابة

مات في الحمام يوم الدخلة.. تفاصيل وفاة عريس المنيا الابن الوحيد على ٤ بنات..صور

أخبار الفن| مقتل ممثلة شابة بعد علاقة مشبوهة مع سياسي.. وفاة شقيقة فنان كبير بعد تناولها فراولة مسمومة

شيء لا يصدقه عقل.. تعليق ناري من عمرو أديب على واقعة اغتصاب حسناء مارينا

بقاله شهر في العناية.. إعلامي كبير يعلن تدهور حالة والده الصحية

قبل اجتماع المجلس الأعلى للجامعات ..الطلاب يتوقعون 4 سيناريوهات للامتحانات

خلال أيام.. الصحة تزف بشرى لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن..فيديو

التحقيق مع عبد العليم داوود أول مهام لجنة القيم.. والبرلمان يصوت على تشكيلها خلال أيام

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة انتقال فرجاني ساسي للهلال السوداني

النيابة تعاين موقع انفجار سيارة محملة بأسطوانات غاز على طريق الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل فطائر البطاطس المحشية.. خطوة بخطوة

الرياضة وكنس الشوارع.. عقوبات غير تقليدية للسياح غير الملتزمين بالكمامات في هذه الدولة

ماذا يحدث لمرضى السكري عند تناول كوب من القهوة يوميا؟