خيانة.. شاهد مقلب ريهام عبد الغفور لوالدتها مع ابلة فاهيتا على الهواء

نفذت الفنانة ريهام عبد الغفور، مقلب في والدتها شمعة، أثناء لقائها مع الدمية ابلة فاهيتا، مقدمة برنامج ابلة فاهيتا، المذاع عبر شاشة اون إي، مساء اليوم الجمعة.





وتقوم فكرة المقلب على اتصال الفنانة ريهام عبد الغفور، بوالدتها، واقناعها بأنه تريد الطلاق من زوجها بعد اكتشاف خيانته لها.





فيما قابلت الام، الأمر بحالة من الذهول، قائلة :"يا نهار اسود يا ريهام، وليه كدا بس، هو في خيانة يعني، ولا ايه اللي حصل"، وبعد اكتشاف المقلب، علقت الام، :"ينيلك يا ريها، واخص عليكي كدا".





فيما خضعت الفنانة ريهام عبد الغفور، لاختبار اللغة العربية، مع كارو، خلال لقائها في برنامج ابلة فاهيتا، المذاع عبر شاشة اون إي، مساء اليوم الجمعة.





وفشلت عبد الغفور، في اختبارات اللغة العربية بعد عدم تمكنها من عدم تحقيق الإجابة الصحيحة على أسألة كارو في اللغة العربية.



