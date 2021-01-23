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أخبار العالم

إدارة بايدن: سنراجع اتفاق السلام مع حركة طالبان

السبت 23/يناير/2021 - 12:24 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، أبلغ نظيره الأفغاني بأن الولايات المتحدة ستراجع في فبراير 2020، الاتفاق المبرم مع حركة "طالبان".

وكانت مصادر من جانبي الصراع الأفغاني قالت هذا الشهر إن المفاوضين ينتظرون تنصيب بايدن لمعرفة ما إذا كان سيلتزم بالجدول الزمني الذي حدده دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية.

يذكر أنه في 29 فبراير المنصرم، أعلن مسؤولون أمريكيون وأفغان أن الولايات المتحدة وحلفاءها في الناتو سيسحبون قواتهم من أفغانستان خلال 14 شهرا، في حال إيفاء حركة طالبان بالتزاماتها بموجب اتفاق تم توقيعه في العاصمة القطرية الدوحة.
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