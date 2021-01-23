إدارة بايدن: سنراجع اتفاق السلام مع حركة طالبان

أعلن البيت الأبيض، اليوم السبت، أن مستشار الرئيس جو بايدن للأمن القومي، جيك سوليفان، أبلغ نظيره الأفغاني بأن الولايات المتحدة ستراجع في فبراير 2020، الاتفاق المبرم مع حركة "طالبان".





وكانت مصادر من جانبي الصراع الأفغاني قالت هذا الشهر إن المفاوضين ينتظرون تنصيب بايدن لمعرفة ما إذا كان سيلتزم بالجدول الزمني الذي حدده دونالد ترامب لسحب القوات الأمريكية.



