جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور

تستعد شركة جيتور الصينية لطرح سيارتها الجديدة جيتور jetour x95 في مصر , و التي تنتمي لطراز السيارات كروس أوفر الرياضية العائلية ، من المقرر ان يتم طرح السيارة جيتور jetour x95 في مصر خلال النصف الاول من العام الجاري 2021 .
مواصفات جيتور jetour x95
شركة جيتور المصنعة للسيارة جيتور jetour x95 هي احد الشركات التابعة لشيري الصينية , و تطرح شركة جيتور السيارة جيتور jetour x95 بأكثر من نظام ، الأول ثنائي خلفي، والنسخ الأعلى من السيارة تتوفر بنظام دفع رباعي , و حتي الان لا توجد بيانات رسمية حول نظام الدفع الي سيتاح في الاصدار المصري .
ستأتي جيتور jetour x95 بلغة تصميم عائلية تتسع حتي 7 ركاب , وتقدم جيتور jetour x95 الجديدة في الأسواق العالمية بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو , انجكشن مباشر للوقود بقوة 197 حصان ، و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات , و يمكنها من الوصول لسرعة قصوي 190 كيلو متر في الساعة .
مقصورة جيتور jetour x95 الداخلية تتسم بتطريز متعدد الألوان للمقاعد , و تطعيمات كروم متناغمة , ولوحة القيادة، وبها شاشتين تاتش قياس 12.3 انش للتحكم بأنظمة الترفية، ووحدة تكييف تاتش , ومرآة وسطية يمكن التحكم من خلالها بأنظمة الملاحة والأوامر الصوتية .
ابعاد جيتور jetour x95
السيارة جيتور jetour x95 يبلغ طولها 4.875 ملم وعرضها 1.925 ملم وارتفاعها 1.745 ملم وقاعدة العجلات بطول 2.855 متر، ما يمنح مقصورتها سعة و رحابة لتكون سيارة عائلية من الدرجة الاولي .
جيتور jetour x95 متاحة بتصميم عصري، و مزودة بشبكة تهوية كبيرة بلمسات من الكروم يتوسطها شعار جيتور، بالإضافة إلى مصابيح أمامية بخطوط خارجية حادة ووحدات LED ومصابيح ضباب جديدة كليا .