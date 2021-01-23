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سيارات

جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور

السبت 23/يناير/2021 - 02:21 ص
جيتور jetour x95
جيتور jetour x95
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اشرف عطية
تستعد شركة جيتور الصينية لطرح سيارتها الجديدة جيتور jetour x95 في مصر , و التي تنتمي لطراز السيارات كروس أوفر الرياضية العائلية ، من المقرر ان يتم طرح السيارة جيتور jetour x95 في مصر خلال النصف الاول من العام الجاري 2021 .

مواصفات جيتور jetour x95

شركة جيتور المصنعة للسيارة جيتور jetour x95 هي احد الشركات التابعة لشيري الصينية , و تطرح شركة جيتور السيارة  جيتور jetour x95 بأكثر من نظام ، الأول ثنائي خلفي، والنسخ الأعلى من السيارة تتوفر بنظام دفع رباعي , و حتي الان لا توجد بيانات رسمية حول نظام الدفع الي سيتاح في الاصدار المصري . 

ستأتي جيتور jetour x95 بلغة تصميم عائلية تتسع حتي 7 ركاب , وتقدم جيتور jetour x95 الجديدة في الأسواق العالمية بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي تيربو , انجكشن مباشر للوقود بقوة 197 حصان ، و المحرك متصل بفتيس اوتوماتيك 7 سرعات , و يمكنها من الوصول لسرعة قصوي 190 كيلو متر في الساعة . 

مقصورة جيتور jetour x95 الداخلية تتسم بتطريز متعدد الألوان للمقاعد , و تطعيمات كروم متناغمة , ولوحة القيادة، وبها شاشتين تاتش قياس 12.3 انش للتحكم بأنظمة الترفية، ووحدة تكييف تاتش , ومرآة وسطية يمكن التحكم من خلالها بأنظمة الملاحة والأوامر الصوتية .

ابعاد جيتور jetour x95

السيارة جيتور jetour x95 يبلغ طولها 4.875 ملم وعرضها 1.925 ملم وارتفاعها 1.745 ملم وقاعدة العجلات بطول 2.855 متر، ما يمنح مقصورتها سعة و رحابة لتكون سيارة عائلية من الدرجة الاولي .

جيتور jetour x95 متاحة بتصميم عصري، و مزودة بشبكة تهوية كبيرة بلمسات من الكروم يتوسطها شعار جيتور، بالإضافة إلى مصابيح أمامية بخطوط خارجية حادة ووحدات LED ومصابيح ضباب جديدة كليا .
جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور
جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور
جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور
جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور
جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور
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