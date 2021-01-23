جيتور تستعد لطرح jetour x95 العائلية SUV في مصر.. صور

مواصفات جيتور jetour x95

شركة جيتور المصنعة للسيارة جيتور jetour x95 هي احد الشركات التابعة لشيري الصينية , و تطرح شركة جيتور السيارة جيتور jetour x95 بأكثر من نظام ، الأول ثنائي خلفي، والنسخ الأعلى من السيارة تتوفر بنظام دفع رباعي , و حتي الان لا توجد بيانات رسمية حول نظام الدفع الي سيتاح في الاصدار المصري .



