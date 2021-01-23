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حوادث

بعد محاولته إنقاذ والدته من النيران.. مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق الثالث بالجيزة

السبت 23/يناير/2021 - 09:41 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
باشرت النيابة العامة التحقيقات فى واقعة وفاة شاب بحريق نشب داخل شقته بمنطقة البراجيل التابعة لمدينة أوسيم بالجيزة.

وطلبت النيابة تقرير الأدلة الجنائية حول الحريق وأسبابه، وكذلك تحريات المباحث في وفاة الشاب عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكشفت التحقيقات أن بداية الواقعة بلاغا تلقته شرطة النجدة والحماية المدنية بالجيزة، أفاد بإشتعال النيران داخل شقة فى منطقة البراجيل.

وعلى الفور إنتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع البلاغ، وأثناء محاولات السيطرة على النيران سقط من العقار شاب جثة هامدة.

وتبين من التحريات أن الحريق إشتعل داخل شقة يقطن بها الشاب ووالدته، وبعد محاصرة النيران لها حاول الشاب الصعود للشقة من واجهة العقار الا انه أختل توازنه فسقط جثة هامدة من الطابق الثالث.

تحرر المحضر اللازم وتمكنت وحدات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده واخراج السيدة.
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