بالقرفة والسمسم.. طريقة عمل الغريبة المغربية

تتعدد طرق عمل حلوى الغريبة ؛ حيث أن لكل بلد وصفتها المميزة والمختلفة، ونقدم لك طريقة عمل الغريبة المغربية،والتي تتمتع بمذاق مختلف عن الغريبة التقليدية.





وقت التحضير: 90 دقيقة وقت الطبخ: 20 دقيقة تكفي لـ : 8 أفراد

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الغريبة المغربية عبر موقعه الرسمي، طريقة مبتكرة ومختلفة لعمل الغريبة، وذلك بإستخدام القرفة والسمسم، وتعتبر هذه الحلوى من حلويات الأعياد، إلا انه يمكن ان تقدميها لعائلتك أو تحضيرها في المناسبات المميزة.







طريقة عمل الغريبة المغربية :





مقادير طريقة عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم





250 غ طحين

3 ملاعق كبيرة سمسم محمص

½ ملعقة صغيرة بايكينج باودر

رشة فانيلا

ملعقة كبيرة قرفة

90 غ سكر بودرة

½ كوب زبدة ذائبة

كوب زيت نباتي

رشة ملح





طريقة عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم





1- في صحن ضعي الطحين، السمسم المحمص، البيكنج باودر، الفانيلا، القرفة، السكر البودرة، الزبدة الذائبة، الزيت النباتي، الملح.





2- ثم قومي بالعجن حتى الحصول على القوام المناسب.





3- اتركي الصحن في الثلاجة لمدة ساعة.





4- شكّلي العجين كرات وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة.





5- أدخلي الصينية الفرن على نار علوية لمدة 10 دقائق وعلى نار سفلية لمدة 10 دقائق.



