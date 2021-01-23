ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بالقرفة والسمسم.. طريقة عمل الغريبة المغربية

السبت 23/يناير/2021 - 10:31 ص
طريقة عمل الغريبة
طريقة عمل الغريبة المغربية
Advertisements
آية التيجي
تتعدد طرق عمل حلوى الغريبة؛ حيث أن لكل بلد وصفتها المميزة والمختلفة، ونقدم لك طريقة عمل الغريبة المغربية،والتي تتمتع بمذاق مختلف عن الغريبة التقليدية.

وقت التحضير: 90 دقيقة
وقت الطبخ: 20 دقيقة
تكفي لـ : 8 أفراد

وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل الغريبة المغربية عبر موقعه الرسمي، طريقة مبتكرة ومختلفة لعمل الغريبة، وذلك بإستخدام القرفة والسمسم، وتعتبر هذه الحلوى من حلويات الأعياد، إلا انه يمكن ان تقدميها لعائلتك أو تحضيرها في المناسبات المميزة.

طريقة عمل الغريبة المغربية :

مقادير طريقة عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم 

250 غ طحين
3 ملاعق كبيرة سمسم محمص
½ ملعقة صغيرة بايكينج باودر
رشة فانيلا
ملعقة كبيرة قرفة
90 غ سكر بودرة
½ كوب زبدة ذائبة
كوب زيت نباتي
رشة ملح

طريقة عمل الغريبة المغربية بالقرفة والسمسم 

1- في صحن ضعي الطحين، السمسم المحمص، البيكنج باودر، الفانيلا، القرفة، السكر البودرة، الزبدة الذائبة، الزيت النباتي، الملح.

2- ثم قومي بالعجن حتى الحصول على القوام المناسب.

3- اتركي الصحن في الثلاجة لمدة ساعة.

4- شكّلي العجين كرات وضعيها في صينية مبطنة بورق الزبدة.

5- أدخلي الصينية الفرن على نار علوية لمدة 10 دقائق وعلى نار سفلية لمدة 10 دقائق.

6- زيّني وجه الغريبة بالقرفة لتصبح الغريبة جاهزة للتقديم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

طريقة سهلة لعمل البسبوسة في المنزل بتكلفة أقل

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كيكة التمر بالقرفة

بـ 3 طرق سهلة وسريعة.. كيك بالبسكويت والتمر والشوكولاتة

طريقة مبتكرة لعمل دونتس بالقرفة والسكر

بحشوات مختلفة.. طريقة عمل الدونات الهشة

ترشيحاتنا

كفاية عليهم السفر.. صاحب كشك يقدم الكيك والعصائر لمرضى السرطان مجانا

لو هتشتغل في أوبر.. شروط القانون لاستخراج كارت التشغيل

من مدرسة بوليس إلى أكاديمية ..حكاية أول دفعة شرطة في مصر

تصل لـ 300 جنيه.. أسباب خصم رصيد من العداد مسبوق الدفع

الاتحاد السعودي لكرة القدم ينقذ الهلال من كارثة آسيوية

لاعب الأهلي المعار لـ سموحة: هدفي العودة لبيتي ومنافسة لاعب كبير مثل أفشة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها