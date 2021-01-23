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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يتوجه على رأس وفد رفيع المستوى إلى جمهورية جيبوتي

السبت 23/يناير/2021 - 10:20 ص
عادل بن عبدالرحمن
عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي
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ا ش ا
يتوجه عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي على رأس وفد رفيع المستوى لزيارة جمهورية جيبوتي خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري ، وهي أول دولة عربية يزورها بعد انتخابه رئيسًا للبرلمان العربي ، تلبيةً لدعوة من السيد محمد على حمد رئيس مجلس النواب بجمهورية جيبوتي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس البرلمان العربي ، بحسب بيان صحفى للبرلمان العربي اليوم ، مع الرئيس إسماعيل عمر جيلة رئيس جمهورية جيبوتي ودولة رئيس الوزراء عبدالقادر كاميل وعددٍ من الوزراء، ويلقي كلمة أمام مجلس النواب يلقي فيها الضوء على الوضع العربي الراهن وآليات البرلمان العربي في التعامل مع التحديات والقضايا التي تواجه العالم العربي.

كما يتضمن برنامج الزيارة لقاء صاحب المعالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي مع السادة السفراء العرب لدى جمهورية جيبوتي، وذلك لتبادل وجهات النظر حول القضايا والتحديات التي يمر بها العالم العربي في المرحلة الراهنة. وسيقوم رئيس البرلمان العربي أيضًا بزيارة إلى مخيمات اللاجئين للاطلاع على أحوالهم وتأكيد دعم البرلمان العربي لهم ومساندتهم.

ويتضمن البرنامج كذلك زيارة بعض المعالم التي تعكس النهضة التنموية في جمهورية جيبوتي، ومنها المركز الجامعي للعلوم والتكنولوجيا الصناعية ، وميناء جيبوتي.

يضم وفد البرلمان العربي المصاحب لمعالي الرئيس، اللجنة المعنية بوضع "آلية إطلاق وثيقة تطوير التعليم التي أعدها البرلمان العربي"، وذلك للاضطلاع على واقع التعليم في جمهورية جيبوتي ولقاء المسئولين المعنيين للوقوف على مشكلات التعليم، والعمل على حشد الدعم العربي اللازم للمساهمة في حل هذه المشكلات.

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