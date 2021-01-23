ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد أحمد راتب.. خطأ طبي أودى بحياته

السبت 23/يناير/2021 - 10:34 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تحل اليوم السبت، 23 يناير، ذكرى ميلاد الفنان أحمد راتب، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره الفني الطويل.

وتعرض أحمد راتب، قبل أسبوع من وفاته وتحديدا بعد عرض مسرحيته الأخيرة "بلد السلطان" لأزمة قلبية، نتيجة خطأ طبي تعرض له قبل وفاته بعدة أشهر ودخل على أثره المستشفى، وتدهورت حالته الصحية، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. 

وكان الراحل قد أصيب ببعض الآلام في الصدر، وبعد الكشف الطبي تبين إصابته بمياه على الرئة، وكان ذلك في أثناء عرض مسرحيته "بلد السلطان".

ووصف الطبيب له بعض الأدوية التي من شأنها إزالة المياه من على الرئة في الحال والتخلص منها في حال مداومته على تعاطي هذه الأدوية ولكن نسي الطبيب أن يخبره بموعد التوقف عن تناولها، لأنها من شأنها أن تتخلص من المياه الضرورية والمفيدة في الجسم حال استعمالها لأكثر من ثلاثة أشهر وتحديدًا بعد التخلص من المياه الزائدة وهو الخطأ الذي دفع راتب حياته ثمنًا له.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

حسام موافي يكشف خطورة مرض السكر والتدخين على القلب

في ذكرى ميلاد أسمهان.. تعرف على كواليس وفاتها

لأول مرة.. أستاذ علم أدوية يكشف السبب الخفي وراء وفاة مارادونا

في ذكرى رحيله.. سبب وفاة الفنان أحمد راتب

في ذكرى وفاته.. أيام في السجن غيرت حياة أحمد راتب.. اعرف السبب

ترشيحاتنا

تجمعها قرابة بـ حسن شحاتة.. كيف أثارت ديانة الفنانة عايدة رياض الجدل

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

دعاء زيارة الكعبة الشريفة وآداب دخول المسجد الحرام

حقائق مفزعة.. الطفرة الجديدة من فيروس كورونا أشد فتكا

سيف زاهر: موسيماني أعطى دشا ساخنا للاعبي الأهلي وطلب إعادة أحمد عبدالقادر من سموحة

في ذكرى ميلاده.. سر حب سعيد عبد الغني للون الأبيض

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سعر فستانها الأحمر المثير للجدل.. تعرف على ماركات وتكلفة فساتين ياسمين صبري

تبدأ من 360 ألف جنيه.. مواصفات سكودا سكالا موديل 2021 | صور

بإطلالة عصرية.. أسما شريف منير تتألق في أحدث ظهور لها