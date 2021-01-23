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برلمان

رئيس البرلمان مهنئا وزير الداخلية بعيد الشرطة: نتذكر ‏فيه شهداء رجالنا الأبرار

السبت 23/يناير/2021 - 10:24 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح
بعث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمناسبة عيد الشرطة.

جاء في نص البرقية: "ونحن نحتفى بذكرى حلول عيد الشرطة فى الخامس والعشرين من ‏يناير، أن أتقدم إليكم بخالص التهنئة القلبية بهذه المناسبة الوطنية التى نتذكر ‏فيها شهداء الواجب من رجال الشرطة الأبرار الذين خرجوا من نبت أرض مصر الطيبة، ‏فدفعوا أرواحهم الذكية دفاعًا عن تراب الوطن المقدس ضد الاحتلال البريطانى ‏الغاشم، والذين يتواصل عطاؤهم ولا يزال وفاء للعهد والقسم، عيونهم ساهرة على ‏حماية وتأمين الوطن ضد من يريدون النيل من استقراره وأمنه، فسالت دماؤهم الذكية ‏تروى ثرى مصر الطاهر، يطاردون أعداء الحياة ويحمون الوحدة الوطنية، لتبقى مصر، ‏بإذن الله بلدًا معافًا من الفتن"

واختتم  رئيس مجلس النواب  البرقية، قائلًا: "تحية لشهداء الواجب، ورعاكم الله ورعى رجال الشرطة الأبطال وأيدهم ‏بنصر من عنده".‏
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