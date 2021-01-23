فرج عامر يهاجم حامل راية مباراة بيراميدز وسموحة: الفاعل الرئيسي للمهزلة التحكيمية

هاجم المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، حكام مباراة فريقه أمام بيراميدز ضمن منافسات الدوري الممتاز، وذلك بسبب الكرة التي أمسكها شريف إكرامي من داخل المرمى بعد عبورها خط المرمي وعدم احتسابها هدف لصالح سموحة.





وتعادل سموحة مع بيراميدز 1 - 1 أمس، الجمعة، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ 9 للدوري الممتاز.



