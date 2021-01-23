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اقتصاد

الغرفة التجارية بالقاهرة تطالب بإقامة مجمع صناعى لقطاع الأدوات الصحية

السبت 23/يناير/2021 - 11:37 ص
صدى البلد
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أكد هيثم السميح نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية بغرفة القاهرة التجارية، ضرورة اتجاه التجار نحو التصنيع المحلى والذي يلقى دعما كبيرا من القيادة السياسية، مشيرا إلى أهمية تحول تجار الأدوات الصحية والسباكة للتصنيع وإقامة مجمع صناعى للقطاع، بالإضافة إلى تجميع التجار في مكان واحد بمول صناعى يكون مركزا لتجار وصناع القطاع. 

وشدد هيثم السميح، على ضرورة تحويل محنة كورونا إلى منحه واستغلال الفرصة للتصنيع المحلي، خاصة في ظل ارتفاع سعر شحن السلع المستوردة إلى 10 أضعاف تقريبا، لذلك يجب تغيير ثقافة المستهلك الذي تربى على أن المنتج المستورد أكثر جودة وكفاءة من المحلي. 


أضاف نائب رئيس شعبة الأدوات الصحية، أن هناك تغيرا ملحوظا في العلاقات التجارية الدولية بسبب تداعيات جائحة كورونا يمنح مصر فرصة ذهبية إذا تم استغلال الأزمة خاصة بعد الامتيازات التي منحتها الحكومة المصرية للصناع لمواجهة كورونا، لافتا إلى أهمية زيادة التصنيع المحلى وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات جديدة وتقديم الحكومة مزايا إضافية لإنتاج احتياجاتنا. 

وأشار هيثم السميح، إلى أنه بالفعل اتجه بعض تجار قطاع الأدوات الصحية والسباكة إلى التصنيع المحلى، حيث يتم تصنيع "الخلاطات والمحابس والوصل وقلوب الخلاطات".
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